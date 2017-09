Davide Merlini/ X Factor, aggredito e rapinato? Solo bugie da parte del cantante adesso nei guai

Davide Merlini, X Factor

Un ragazzo dalla faccia pulita e dall'animo nobile, questo abbiamo conosciuto di Davide Merlini, ex concorrente di X Factor. Il cantante è stato spesso in tv negli ultimi anni e non solo per via del talent show di Sky ma anche come concorrente a Tale e Quale Show su Rai1 e a teatro con il musical di Romeo e Giulietta in cui ha vestito proprio i panni del protagonista. E adesso? Nelle scorse ore Davide Merlini aveva denunciato una presunta aggressione e una rapina che, a quanto pare, non sono avvenute in realtà. La notizia ha fatto già il giro del web lasciando i suoi fan senza parole. Ma cosa è successo di preciso?

LE INDAGINI DEI CARABINIERI

Il cantante Davide Merlini è stato denunciato dai carabinieri di Bassano del Grappa (Vicenza) per simulazione di reato, calunnia e procurato allarme. Proprio domenica sera il cantante aveva denunciato di aver subito una tentata rapira da parte di tre maghrebini armati di coltello. Le indagini non hanno portato a nulla, anzi. Non c'erano dettagli sulla presunta rapina nè da parte delle telecamere dopo la visione di numerosi filmati di videosorveglianza e di testimonianze del vicinato. Nessun sospetto che corrispondesse alla descrizione di Merlini e nessun abitante in zona pronto a confermare la versione del cantante. A questi primi indizi si sono sommati anche i risultati dell'esame delle lesioni che avrebbe riportato. La regolarità e la superficialità dei tagli ha confermato che l'inesistenza dell'intera vicenda. Al momento non si conoscono le motivazioni che hanno spinto il cantante a mentire sull'accaduto.

