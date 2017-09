Edoardo Ercole / Chi è il figlio di Serena Grandi? Pronto a supportarla al Grande Fratello Vip (Pomeriggio 5)

Serena Grandi e il figlio Edoardo

Mentre Serena Grandi ha appena iniziato la sua avventura al Grande Fratello Vip 2, suo figlio Edoardo è pronto a seguirla 24 ore su 24. E proprio per questo motivo oggi è ospite a Pomeriggio 5, lo show condotto da Barbara D'Urso. Serena Grandi e il figlio Edoardo Ercole hanno un rapporto molto stretto, tanto che hanno aperto un ristorante a Rimini circa quattro anni fa. Scopriamo qualcosa in più del ragazzo. Avuto dal breve matrimonio con Beppe Ercole, Edoardo ha 27 anni, una laurea in Scienze della comunicazione. Il figlio è sempre stato un punto fermo nella vita della Grandi. Serena ed Edoardo hanno in comune la passione per i tatuaggi: "Ci siamo tatuati due Oscar. Lei mi ha sempre detto che io sono il suo Oscar. la notte delle statuette mi disse 'Se stanotte vinciamo, chiama la tatuatrice'...".

IL FIGLIO DI SERENA GRANDI A POMERIGGIO 5

Interessanti anche le dichiarazioni della Grandi concesse a Verissimo: "L'unico uomo di cui mi sono innamorata è stato mio marito, Beppe Ercole. Non sono riuscita mai a trovarne un altro così. Oggi sono innamorata della vita, di mio figlio, del mare. E voglio ancora lavorare, amo il mio lavoro". Dunque il figlio è davvero un punto di riferimento per lei. Il tutto traspare dalle dichiarazioni d'amore ogni qualvolta si parla di Edoardo. Ricordiamo che i due furono protagonisti di una brutta vicenda nel 2013. Una querela per ingiurie e percosse contro Serena Grandi, all’anagrafe Serena Faggioli e il figlio Edoardo Ercole. Il litigio avvenne nel ristorate gestito dai due. Co-protagonista, suo malgrado, il titolare della vicina enogelateria Bergese & Champagne Pier Casolari. La Grandi negò tutto l'accaduto: "Non mi risulta sia mai successo niente del genere. Tra l’altro qui al Borgo magari si chiacchiera tanto, c’è a chi piace fare gossip, ma siamo tutti amici".

