FEDERICA PELLEGRINI/ Ora non cerco fidanzati. Il gossip su Detti? Nato per qualche "mi piace" su Instagram

Federica Pellegrini (Foto: LaPresse)

Dopo la lunga storia con Filippo Magnini, si gode la vita da single Federica Pellegrini. Prima di tornare in vasca è stata in vacanza, e non si è fatta mancare nulla: «Mi sono goduta tanto l'estate, sono state bellissime vacanze, tra amiche e amici, quelle che piacciono a me, sempre in movimento e in posti diversi. Sono rimasta a casa giusto una notte per cambiare le valigie e ripartire, l'estate è girare e non stare ferma...», ha raccontato la campionessa di nuoto alla Gazzetta dello Sport. Il momento più bello delle vacanze a Formentera, dove si è divertita tanto con le amiche. Sono state importanti anche per vivere dopo dieci anni la sua nuova vita da single nel migliore dei modi: «È stata l'occasione per godermi le amicizie femminili. Mi ha fatto bene questa vacanza, da tanto non mi comportavo come "una ragazza normale"». Il gossip però continua a farla arrabbiare dopo la rottura con Filippo Magnini. Si è parlato di una relazione con Gabriele Detti e Matteo Giunta: «Non è il momento di guardare nuovi fidanzati: adesso non ci penso. L'accostamento a Detti è stato divertente perché è arrivato dal niente, semplicemente perché lui ha messo il "mi piace" a qualche foto su Instagram. Davvero mi ha fatto ridere molto».

DALL'ORO AI NUOVI PROGETTI

Il nuoto resta la priorità per Federica Pellegrini, ma ci sarà spazio anche per altro. Parteciperà al programma di Fiorella Mannoia e poi in autunno si dividerà tra tv e passerelle prima di pensare agli Europei. E così si ritorna ai 200 sl e alla vittoria ai danni di Katie Ledecky: «Ci sono state troppo coincidenze, con l'americana e la McKeon seconde dopo che l'australiana mi aveva negato la medaglia olimpica. Doveva andare così, il cerchio ora si è chiuso», ha raccontato la nuotatrice alla Gazzetta dello Sport. Un successo che le ha dato una pace interiore che non provava da tempo e che vuole portare dentro il più a lungo possibile. Ora si pensa ad allenamenti diversi, puntati sulla velocità, ma nella prima fase saranno più leggeri per alleggerirsi. Aveva pensato di andare in Australia, ma sarebbe stato troppo dispendioso per l'allenatore, quindi ha pensato alla Florida. L'obiettivo è Tokyo 2020: «Dopo il 2018 ci saranno due anni intensi per cercare altri obiettivi, per cercare di arrivare alla quinta Olimpiade. Poi nel mezzo può succedere qualsiasi cosa...».

