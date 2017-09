Fedez e J-Ax si dividono / "Torniamo a progetti solisti, la coppia non è per sempre"

Fedez e J-Ax

Fedez e J-Ax con il loro album "Comunisti col Rolex" hanno pubblicato quello che a fine anno sarà uno uno degli album più venduti dell'anno, dopo il secondo posto nella speciale classifica di metà anno dove sono stati superati solo dal vincitore di Amici, Riki. J-Ax ha rilasciato dichiarazioni importanti a margine della presentazione del nuovo film della Pixar "Cars 3", in cui dà la voce a uno dei personaggi. È durante questa intervista che Alessandro Aleotti, vero nome del rapper, ha confermato che presto la coppia J-Ax e Fedez si scioglierà: "A livello artistico per quanto riguarda il progetto J-Ax e Fedez a un certo punto dovremo tornare ai nostri progetti solisti, non era mai stata una cosa per sempre, come Dalla, De Gregori, Morandi e Baglioni che hanno fatto cose insieme e cose separate, quindi anche noi torneremo ai nostri progetti da solisti, ma io e Fedez siamo soci prima di tutto nell'etichetta Newtopia che continueremo a portare avanti".

FEDEZ E J-AX: LA COPPIA SI DICE ADDIO...

Il rapper milanese, inoltre, non nasconde la voglia di collaborare con Lady Gaga, un sogno che insegue da tempo. L'artista americana terrà in Italia un concerto a fine settembre, occasione ghiotta per incontrarla e magari farle una proposta di collaborazione. J-Ax le manderebbe il seguente messaggio: "Cara Germanotta in qualsiasi modo tu voglia collaborare va benissimo perché io sono un tuo fan e sono venuto due volte a vederti dal vivo e sei la più grande performer degli ultimi 20 anni, una grande autrice che mi ha fatto piangere tante volte". Vedremo se il sogno si trasformerà presto in realtà.

