GLI AMICI/ I due ex youtuber Alice Venturi e Guglielmo Scilla in direzione Giappone (Pechino Express 2017)

Pechino Express 2017

Questa sera parte su Rai 2 per la conduzione di Costantino Della Gherardesca la meravigliosa avventura di Pechino Express 6 – Verso il sol levante. Tra le coppie in gara c’è quella de Gli Amici composta dalla youtuber e make-up artist Alice Venturi e dallo youtuber Guglielmo Scilla noto nel mondo del web con il nome d’arte di Willwoosh. Due personaggi che hanno saputo sfruttare a pieno le potenzialità della rete ottenendo un enorme successo. La Venturi che molti ricorderanno aver collaborato nel programma pomeridiano di Rai 2, Detto fatto, ha raccontato in una recente intervista come la sua carriera abbia avuto inizio: “Avevo aperto un canale su Youtube per esprimere me stessa e condividere i miei tutorial sul trucco, senza alcuna ambizione economica. Poi le aziende hanno cominciato a cercarmi e da lì sono nate le prime collaborazioni. Io, come molti altri giovani, ho iniziato a comunicare attraverso Youtube per farmi ascoltare e per raccontare i miei interessi. Poi la passione si è trasformata per caso in opportunità di business. E adesso per me fare la Youtuber è un lavoro a tempo pieno”.

IL NUOVO JOHN TRAVOLTA

Guglielmo Scilla grazie alla rete ha dato il via ad una carriera che si preannuncia ricca di soddisfazioni. Infatti, ha presto parte alla fiction Baciato dal sole e soprattutto negli ultimi mesi è stato protagonista a teatro nella commedia musicale Grease nei panni di Danny Zuko (all’epoca la prima fortunata versione fu di John Travolta). In una recente intervista alla rivista Grazia, ha raccontato come la sua carriera ha avuto inizio: “Ero timido, introverso e silenzioso. Ma dentro avevo tanta voglia di esprimermi. Ho provato a fare dei video: YouTube mi ha fatto da terapia. Mi dicevo: 'Tanto chi li vede?'. Non mi sarei mai aspettato questo successo. E ho imparato che essere se stessi è sempre la cosa migliore. Come ho gestito le critiche? Devi indossare un impermeabile e fartele scivolare via. Se tu metti sempre il cuore in ciò che fai, non puoi attirare solo odio”.

