GLI EGGER/ Cristina e Gli, mamma e figlio in viaggio verso il Giappone (Pechino Express 2017)

Pechino Express 2017

IN GARA SOLO PER IL FIGLIO

Gli Egger sono una delle otto coppie in gara in questa sesta edizione di Pechino Express 6 al via questa sera su Rai 2 per la conduzione di Costantino Della Gherardesca. Cristina Egger, 48enne che si fregia del titolo nobiliare di Gran Dama della Real Casa Savoia e suo figlio Alessandro, 25enne modello di successo nonché attore di alcune serie di successo, compongono la coppia de Gli Egger. Cristina nell’intervista rilasciata alla rivista Tv Sorrisi & Canzoni, ha ammesso di aver accettato di prendere parte a quest’avventura esclusivamente per il figlio: “Ho partecipato per caso, per scherzo e perché non pensavo di essere scelta! Un giorno mio figlio è venuto da me e mi ha detto che cercava una persona di fiducia per fare coppia in questo gioco. Aveva optato per me, la mamma, con la quale ha un rapporto di “up and down”, tante controversie, ma anche tanta unione. Cosa mi aspetto? Io l'ho fatto solo per mio figlio, per farlo felice, ci teneva moltissimo a fare questa esperienza, viaggiare con me nel bene e nel male. L'ho fatto per amore. Perché a me non piace soffrire in viaggio, non piace scroccare, fare l'autostop, lasciare i figli più piccoli, il marito e un lavoro appagante. È stato un sacrificio partire”.

“COME IN DISCOVERY CHANNEL”

Alessandro Egger ha deciso di prendere parte a Pechino Express non solo per spirito di avventura ma anche per condividere queste emozioni al fianco della propria mamma Cristina: “Per stare un po' con mia mamma e cercare di trattenere qualche bel ricordo. Ho deciso e poi ho convinto mia mamma. Per di più in questi posti non ero mai stato e non in questa maniera, sembrava di essere a Discovery Channel”. Poi, nell’intervista rilasciata a Tv Sorrisi & Canzoni ha parlato delle sue aspettative e di quello che effettivamente ha trovato in questo reality: “Ci tenevo a partecipare da almeno quattro, cinque anni. Avendo viaggiato anche in paesi meno popolati rispetto all'Europa conoscevo le tradizioni, l'amore, l'accoglienza di tanti popoli. E poi io sono abituato a stare in campagna da mia nonna, certe cose non mi spaventano, Cosa ho trovato? Ci tenevo a partecipare da almeno quattro, cinque anni. Avendo viaggiato anche in paesi meno popolati rispetto all'Europa conoscevo le tradizioni, l'amore, l'accoglienza di tanti popoli. E poi io sono abituato a stare in campagna da mia nonna, certe cose non mi spaventano”.

