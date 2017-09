GRAN TORINO/ Su Rete 4 il film con Clint Eastwood e Scott Eastwood (oggi, 13 settembre 2017)

il film drammatico nella prima serata di Rete 4

CLINT EASTWOOD ALLA REGIA

Gran Torino, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 13 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola drammatica diretta ed interpretata nel 2008 da Clint Eastwood (Gli spietati, Il texano dagli occhi di ghiaccio, Lo straniero senza nome). Nel cast anche suo figlio Scott Eastwood (La risposta è nelle stelle, Suicide squad, Fast & furious 8), Christopher Carley (La mia vita a Garden State, Leoni per agnelli, Miss nobody) e Brian Haley (Baby birba - Un giorno in libertà, Mars attacks, Piccoli campioni). Il titolo del film deriva dall'automobile prodotta dalla Ford per il mercato americano fra il 1968 e il 1976 e commercializzata prima semplicemente come Torino e dal 1972 come Gran Torino. Il film è piaciuto moltissimo alla critica e ha ottenuto buoni incassi al botteghino, totalizzando quasi 270 milioni di dollari nel Mondo. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Walt Kowalski (Clint Eastwood) è un operaio oggi in pensione della Ford. L'uomo, ormai vedovo, è un reduce della Guerra di Corea e vive nella periferia urbana colonizzata dagli immigrati, tanto che tutti i suoi vicini sono di origine asiatica. Walt è profondamente razzista e disprezza in particolare proprio gli asiatici. Con la famiglia ha pochissimi rapporti, l'unico figlio che sembra interessarsi a lui, Mitch (Brian Haley), in realtà sembra solo aspettare la sua parte di eredità. Walt è anche molto malato, perché ha un cancro ai polmoni che lo sta lentamente uccidendo. Quando i suoi vicini, di etnia Hmong, vengono attaccati da una banda di teppisti, Walt interviene, ma solo quando il diverbio raggiunge il suo giardino che intende proteggere. I vicini però vedono in quest'atto qualcosa di eroico e tutta la comunità Hmong crede di avere trovato in Walt un protettore. L'uomo vede così arrivarsi in casa, da parte dei vicini, dolci e fiori, che però finiscono quasi tutti nella spazzatura. Il figlio dei vicini, Thao (Bee Vang), come punizione per aver tentato di rubare la Ford Gran Torino di Walt, viene assegnato dai genitori proprio all'anziano burbero. Il ragazzo dovrà servirlo per una settimana. Walt impara così a conoscere le usanze e le caratteristiche di questo popolo che tanto disprezzava, scoprendo pian piano un affetto e un rispetto che non prova più da tempo nè per la sua famiglia nè per i suoi connazionali.

