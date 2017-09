Grande Fratello Vip 2 Ed. 2017/ News dalla Casa: la rivelazione shock di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis al Grande Fratello Vip 2

Non è stato un giorno noioso questo appena trascorso nella Casa del Grande Fratello Vip 2. Lunedì, in diretta, i sedici concorrenti hanno fatto il loro ingresso nella Casa, tra polemiche e siparietti divertenti; ieri invece i Vip hanno iniziato ad assestarsi, con le loro abitudini e facendo conoscenza con quelli che potrebbero essere i coinquilini per circa tre mesi. Ambientatisi, alcuni Vip si sono allora lasciati andare a confessioni personali o comunque molto interessanti per il pubblico a casa. È stato così per Giulia De Lellis, la fidanzata di Andrea Damante pronta a dimostrare al pubblico di non essere solo - come spesso la appellano - una ragazza acida e sempre nervosa. È sua la rivelazione più succulenta di questo primo giorno nella Casa.

LA VERITÀ SULLA LITE A POMERIGGIO 5

La De Lellis si trova infatti a convivere con Serena Grandi, la stessa attrice con la quale ha avuto un forte diverbio in un'ospitata da Barbara D'Urso. In merito a quanto accaduto, Giulia ha allora rivelato ai suoi compagni nella Casa: “Dovevamo stare contro a prescindere. Eravamo in un programma, sai quei programmi dove uno deve stare da una parte e uno dall’altra. - la ragazza ha poi aggiunto - Per forza di cose ci dovevamo scontrare. Ci siamo fraintese nel discorso che stavamo facendo. Tutti avevano dato per certo che ci saremmo scannate, quando noi ci eravamo chiarite già durante la pubblicità”. Dichiarazioni inaspettate quelle della De Lellis, alle quali si aggiungono quelle di Serena Grandi che conferma di aver poi chiesto scusa a Giulia: “Io avevo capito male, gli ho risposto male, da maleducata. Giulia io ti chiedo scusa”, conclude l'attrice.

