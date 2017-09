Grande Fratello Vip 2017/ Diretta live 13 settembre: da Mediaset Extra i daytime su Italia1 e Canale 5

Grande Fratello Vip

Per la seconda puntata del Grande Fratello Vip 2017 dovremo attendere lunedì prossimo ma i curiosi e gli "spioni" potranno godere della presenza dei gieffini tutti i giorni e su tutte le reti Mediaset. Quest'anno, in seguito alle polemiche dello scorso anno, su Mediaset Premium non sarà possibile seguire la diretta 24 ore su 24 ma niente paura, c'è rimedio a tutti. Il secondo giorno nella casa è già iniziato e come sempre, su Mediaset Extra, sarà possibile seguire la diretta a partire dalle 10.00 del mattino e fino alle 7.00 del giorno dopo. I 16 concorrenti sono stati divisi in due squadre, blu e rossa, e vivono in due parti divise della casa ma hanno già avuto modo di conoscersi e legare. Tutti coloro che, per un motivo o per un altro, non riescono a seguire la diretta live su Mediaset Extra possono approfittare delle altre finestre ovvero quella in tempo reale in onda su Italia 1 alle ore 13 e su Canale 5 alle ore 16.oo ma anche in streaming sul sito ufficiale di Video Mediaset o sull'app ufficiale del Grande Fratello Vip.

IL LIVE DEL SECONDO GIORNO NELLA CASA

Come se non bastasse, se proprio non volete mettervi davanti alla tv potrete optare per il live blogging sul sito ufficiale del reality show dove, minuto dopo minuto, vengono pubblicati i minuti salienti di questa seconda edizione de Grande Fratello. Veronica Angeloni, Daniele Bossari, Giulia De Lellis, Carmen Di Pietro, Lorenzo Flaherty, Serena Grandi, Gianluca Impastato, Ivana Mrazova, Carla Cruz, Simona Izzo, Cristiano Malgioglio, Ignazio Moser, Luca Onestini, Marco Predolin, Cecilia e Jeremias Rodriguez e Aida Yespica sono pronti a vivere il loro secondo giorno in casa, cosa succederà agli abitanti della stazione in balia di Cristiano Malgioglio e a quelli della casa rimasti con Simona Izzo? Per la prima volta oggi, 13 settembre, anche i daytime di Canale 5 e Italia 1 mostreranno i momenti salienti del primo giorno in casa (martedì) dei concorrenti di questa seconda edizione.

