Guglielmo Scilla è gay/ Video, coming out di Willwoosh: lo youtuber si confessa prima di Pechino Express

Guglielmo Scilla

A poche ore dall'inizio della nuova edizione di Pechino Express, Guglielmo Scilla, uno dei suo concorrenti, ha deciso di fare coming out ed eliminare ogni dubbio sul fatto - spesso vociferato negli ultimi tempi - che è gay. Si, la star del web conosciuta da tutti come Willwoosh conferma di amare gli uomini e non le donne e lo fa in modo simpatico e spontaneo. Questa rivelazione non poteva infatti che arrivare attraverso un video, in cui Scilla esordisce scusandosi della lunga assenza dal web e svelando di voler raccontare ai fan e non soloo qualcosa di più su sè stesso. "Per farlo elencherò le dieci cose che mi piacciono e le dieci che non mi piacciono" continua Guglielmo che, buttandola lì in mezzo alle 10 cose che preferisce in assoluto, pronuncia anche la parola - che in questa sede non ripeteremo - che indica i genitali maschili. Di conseguenza, nella liste delle 10 cose che non preferisce ecco spuntare quelli femminili.

GUGLIELMO SCILLA E IL PARTICOLARE COMING OUT

Nessun approfondimento, nessuna spiegazione su questa lista ma soltanto una precisazione finale che conferma che non si tratta di uno scherzo: "Sono serio", conferma infatti Scilla prima di chiudere il video e le comunicazioni. Un coming out che arriva tempestivo, visto che questa sera su RaiDue inizierà la nuova edizione di Pechino Express che lo vedrà all'avventura tra vari paesi nel mondo e con una compagna d'eccezzione, Alice Ventura. Quelle che insomma fino a poco fa era solo voci e dicerie - ricordiamo che Carlitadolce, proprio poche settimane fa, aveva detto di Scilla “Lui stesso discorso di Bravi, non è dichiarato, ma io li riconosco subito e lui ha altri gusti. Non lo bomberei è cucciolino e lo passo a Michele Bravi, unitevi voi due” - oggi sono confermate dall'attore e star del web.

</iframe

© Riproduzione Riservata.