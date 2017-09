HIGH CRIMES - CRIMINI DI STATO/ Su Iris il film con Ashley Judd (oggi, 13 settembre 2017)

il film thriller in prima serata su Iris

MORGAN FREEMAN NEL CAST CON ASHLEY JUDD

High Crimes - Crimini di Stato, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 13 settembre 2017 alle ore 20.55. Una pellicola di genere thriller e drammatica che è stata realizzata nel 2002 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica 20th Century Fox per la regia di Carl Franklin mentre nel cast figurano Ashley Judd, Moran Freeman, James Caveziel, Adam Scott e Amanda Peet. La trama di questa pellicola è tratta dal romanzo Reati capitali. Tra i protagonisti di questo film figura l’attrice americana Amanda Peet nata a New York nel mese di gennaio del 1972. Sposata con il produttore e sceneggiatore David Benioff dal quale ha avuto tre splendidi figli, la Peet ha esordito nel mondo dello spettacolo nell’anno 1995 recitando nel film Animal Romm diretto dal regista Craig Singer. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM

Negli Stati Uniti d’America vive una donna di nome Claire Kubik. La sua vita sembra essere estremamente felice in quanto oltre ad essere un’avvocatessa di grande talento e prestigio, ha realizzato il suo sogno d’amore sposando Tom che sembra essere l’uomo adatto a lei. Tutto va per il meglio fino a che non emerge una incredibile e sconvolgente realtà. In pratica Claire, in ragione di una accurata indagine dell’FBI portata avanti per moltissimi anni, emerge che Tom non è l’uomo che dice di essere. Il suo vero nome è quello di Ron Chapman ed è un ex marine che ha fatto perdere le proprie tracce costruendosi una nuova esistenza in ragione di una pesante accusa di strage che grava sulla propria testa. Nella casa di Claire e Tom fanno irruzione alcuni agenti dell’FBI che dopo aver spiegato il motivo del loro arrivo a Claire, prelevano l’ex soldato conducendolo in carcere. La vita di Claire si trasforma all’improvviso in un vero e proprio incubo con la donna che però non vuole assolutamente darsi per vinta ed anzi, si dirige nel penitenziario dove l’uomo è stato rinchiuso per avere un colloquio con lui. Colloquio che si dimostra molto teso anche perché Claire non può darsi pace rispetto alla realtà che il loro matrimonio sia stato fondato sulla menzogna.

L’uomo tuttavia espone le proprie ragioni rimarcando la sua totale estraneità all’accusa ed allo stesso tempo sottolinea che si è visto costretto al cambiamento di identità in quanto ci sono sul proprio conto delle prove schiaccianti che sembrano essere state fabbricate per incastrarlo. Nonostante la delusione per il comportamento del marito, Claire crede alla sua innocenza per cui decide di prendere in carico la sua difesa dinnanzi al tribunale militare che lo giudicherà. Non avendo grande esperienza per questo genere di vicende, Claire decide di fruire del supporto di Charles Grimes, un ex avvocato militare esperto di questo genere di situazioni anche se negli ultimi tempiè diventato piuttosto inaffidabile per via della sua dipendenza dall’alcol. Saprà Claire venire a capo di questa complessa situazione scoprendo la verità ed in particolare i reali responsabili della strage?

