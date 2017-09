I DUE VOLTI DI GENNAIO/ Su Rai Movie il film con Viggo Mortensen (oggi, 13 settembre 2017)

il film thriller in prima serata su Rai Movie

VIGGO MORTENSEN NEL CAST

I due volti di gennaio, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 13 settembre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere thriller e azione con il titolo in lingua originale The Two Faces of January ed è stata prodotta nel 2014 dalla casa cinematografica francese Studio Canal in collaborazione con la Working Title Films per la regia di Hossein Amini mentre nel cast figurano uno dei protagonisti più amati della trilogia de Il Signore degli Anelli, Viggo Mortensen, Kirsten Dunst, Oscar Isaac,Yigit Ozsner, Nikos Mavrakis e Ozan Tas. Questo film ha ottenuto molteplici riconoscimenti tra la nomination ai London Cristics Circle Film Awards. Tra le curiosità legate a questa pellicola c’è da segnalare come nelle versione italiana, la voce del principale personaggio Chester sia quella dell’artista romano Pino Insegno. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.



LA TRAMA DEL FILM

In questa pellicola viene narrata la storia di un uomo di nome Chester McFarland (Viggo Mortensen) e di sua moglie Colette (Kirsten Dunst), entrambi in fuga dalla polizia che ha scoperto affari illeciti che l’uomo abilmente e ripetutamente porta avanti. Chester è conosciuto infatti per essere un abile truffatore e i due dall’America dove vivono decidono di mettersi in viaggio per l’Europa in particolare nella splendida Grecia. Qui decidono di soggiornare in un lussuoso e bellissimo albergo di Atena, ma non appena i due vorrebbe iniziare a godersi la vacanza qualcuno bussa alla loro porta. Si tratta di un poliziotto greco, che da un po’ di tempo è sulle loro tracce in quanto ha sempre collaborato con la polizia americana. Chester a questo punto va nel panico, è terrorizzato dall’idea di poter essere arrestato e poi estradato e così in una feroce litigata con il poliziotto a causa di una colluttazione il poliziotto in maniera accidentale cade e muore. Chester ora è cosciente che in questo modo ha finito per peggiorare la sua situazione, così d’accordo con sua moglie decide di voler occultare il corpo del povero poliziotto. Tutto sembra procedere per il meglio, tuttavia nel momento di nascondere il cadavere, i due vengono visti da un giovane ragazzo del posto. Si tratta di Rydal Keener (Oscar Isaac), che in realtà è però uno studente americano che però lavora come guida turistica. I due avevano già conosciuto Rydal quando erano arrivati in città avendogli fatto loro da guida, così vedendo quanto hanno combinato, Rydal decide di aiutarli. Proporrà loro quindi di scappare verso Instabul, aiutandoli in questa traversata che può essere per tutti molto pericolosa. Tuttavia però nel viaggio Rydal si invaghisce della bellissima Colette dando vita ad un triangolo di amore e passione ed innescando la forte gelosia di Chester.

© Riproduzione Riservata.