IL CACCIATORE DI SQUALI/ Su Rete 4 il film con Franco Nero (oggi, 13 settembre 2017)

ENZO CASTELLARI ALLA REGIA

Il cacciatore di squali, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 13 settembre 2017 alle ore 16.50. Una pellicola d'avventura e azione che è stata diretta da Enzo Castellari nel 1979 ed accende i riflettori sul celebre attore Franco Nero nei panni del protagonista Mike Di Donato. Al suo fianco Werner Pochath, in un ruolo minore. Il cacciatore di squali è uno dei pochi film mai giunti in Italia, nonostante la pubblicazione in VHS degli anni '80 prevedesse due edizioni doppiate in italiano. La destinazione a quanto pare riguardava le comunità immigrate presenti in Svizzera e negli Usa. In quest'ultimo caso la distribuzione è stata relegata ad un cofanetto composto da venti pellicole, il secondo capitolo di un progetto conosciuto con il titolo di Grindhouse Experience. Il titolo adottato per le Nazioni estere è inoltre The Shark Hunter, anche se spesso è possibile trovare versioni alternative del nome scelto dal regista in originale, come ad esempio il nome di Guardians of the Deep. Solo nel recente 2013, la RetroVision Entertainment ha inoltre annunciato che la pellicola sarebbe stata rilasciata in DVD e Blu-Ray con una definizione migliore rispetto all'originale. Ma vediamo adesso, la trama del film nel dettaglio.

IL CACCIATORE DI SQUALI, LA TRAMA DEL FILM

Mike Di Donato è un cacciatore di squali italo-americano, che nasconde molti segreti del suo passato. Nemmeno Juanita, la sua compagna, sa nulla della sua vita prima del loro incontro. I due vivono tra l'altro in un'isola tropicale, dove in seguito Mike conoscerà un sub esperto, Acapulco, con cui stringerà una forte amicizia. Per gli abitanti del posto, il protagonista è inoltre conosciuto come Il cacciatore di squali per via della professione che ha scelto, dare la caccia ai predatori marini più pericolosi, da cui Juanita ricava del materiale per il suo artigianato. La vita di Mike prosegue tranquilla fino all'arrivo di Donovan, un uomo con cui ha lavorato in passato per conto di una misteriosa organizzazione guidata da un certo Gomez. Il cacciatore è infatti l'unico a conoscere in quale punto dell'oceano è precipitato un aereo, a bordo del quale si trova un bottino consistente di oltre 100 milioni di dollari. Mike dovrà quindi fare di tutto per recuperare il prezioso tesoro, affrontando allo stesso tempo diverse persone che, come lui, non si fermeranno di fronte a nulla pur di mettere le loro mani sul denaro.

