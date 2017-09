IL CORAGGIO DELLA VERITA'/ Su La7 il film con Denzel Washignton (oggi, 13 settembre 2017)

il film drammatico in prima serata su La7

DENZEL WASHINGTON NEL CAST

Il coraggio della verità, il film in onda su La7 oggi, mercoledì 13 settembre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere drammatica con il titolo in lingua originale Courage Under Fire ed è stata prodotta nel 1996 per la regia di Edward Zwick. Il cast è composto da Denzel Washignton, Meg Ryan, Matt Damon e Bronson Pichot. Denzel Washington, che veste i panni del colonnello Nat Serling, si è aggiudicato due Premi Oscar per le sue magistrali interpretazione in Glory-Uomini di gloria e Training Day. Matt Damon è tra gli attori di Hollywood più famosi, durante la sua carriera ha preso parte a film come Green Zone, I guardiani del destino, I frateli Grimm e l'incantevole strega e La mia vita è uno zoo. Il film il coraggio della verità ottenne un discreto successo al botteghino, riuscendo praticamente a raddoppiare il budget investito nella produzione, grazie ad incasso globale che superò i 100 milioni di dollari. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista della storia è il colonnello Nat Serling, in servizio durante la Guerra del Golfo. Il militare viene posto a capo di un'inchiesta di enorme valore che avrà l'obiettivo di verificare la sussistenza o meno dei presupposti necessari per l'assegnazione della medaglia d'onore nei confronti di Karen Walden, pilota morto in servizio. Il governo americano caldeggia a gran voce l'esito positivo dell'inchiesta, grazie alla quale verrebbe assegnata la prima medaglia d'onore della storia ad un militare donna. Nel frattempo, Nat Serlign prosegue nelle sue indagini, arrivando ad interrogare alcuni soldati presenti sul posto, nel momento in cui l'elicottera di Karen Walden venne abbattuto. I racconti dei sono confusi e poco dettagliati. Anche la stampa è ansiosa di conoscere il verdetto, tanto che Nat è continuamente vessato da una schiera di giornalisti, in particolare Tony Gartner. Nat prosegue con gli interrogatori. Il primo ad essere ascoltato è Rady, il quale riferisce che l'elicottero guidato da Karen, prima di essere abbattuto, distrusse un carrarmato iracheno. La stessa versione viene confermata da Ilario ma, poco dopo, smentita da Monfriez, il quale afferma che Karen avrebbe preferito arrendersi al nemico. Le indagini andranno via via ingarbugliandosi tra suicidi e false testimonianze. Riuscirà il colonnello Serling ha gettare luce su quanto è davvero accaduto durante la notte in cui Karen Walden ha perso la vita?

