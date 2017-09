IL PARADISO DELLE SIGNORE 2 / Seconda puntata: Vittorio, tutto per conquistare Teresa

il paradiso delle signore 2

I due appuntamenti con il Paradiso delle Signore 2 è stato un toccasana per tutti i fan della fiction che si sono goduti due serate pazzesche con il grande ritorno del Paradiso, la sua riapertura, e le vicende di Pietro, Teresa, Vittorio e tutti i personaggi. Tra i momenti top di questa seconda puntata sicuramente il comportamento di Vittorio nei confronti di Teresa: rifiutato più volte e sofferente per aver appreso proprio dalle parole di Teresa del suo fidanzamento con Pietro, ha comunque continuato a pensare a lei e a ricordarla con i suoi disegni e le immagini delle sue lavora, corteggiandola anche da lontano e sempre in maniera velata. Tanto da essere addirittura accolto dai genitori di lei, arrivati a Milano per farle una sorpresa, e invitato a visitare la città insieme a loro. E anche ritrovarlo in casa per la cena, proprio come una vera coppia di fidanzati.

IL PARADISO DELLE SIGNORE 2 - I FLOP

Questa seconda puntata de Il Paradiso delle Signore stagione due ha regalato tante emozioni: alti e bassi, momenti di grande tensione, romanticismo e tanta rabbia, amore, incomprensioni e litigi. Tanti sentimenti diversi, tante emozioni lontane e opposte, tante belle storie intrecciate e risvolti importanti. Tra i flop, però, alcuni momenti della serata: tra i flop inseriamo la seppure vera ma triste realtà che ha visto protagonisti i genitori di Teresa con il grande "rifiuto" del suo amore nei confronti di un uomo sposato e divorziato, cosa che desterebbe scandalo e vergogna in famiglia. Una situazione vera ma difficile da ammettere e accettare, se si vede tutto con gli occhi dell'amore e quelli della modernità. Tra i flop anche il ruolo di Andreina che in questa puntata non è stato di grande rilievo, così come il comportamento di Corrado nei confronti di Domenico. (Fabiola Granier)

