IL SEGRETO/ Anticipazioni: Emilia spiega i motivi della sua confessione? (Puntata 12 settembre)

Il Segreto

Una nuova puntata de Il Segreto andrà in onda oggi su Canale 5, appena al termine della fascia pomeridiana del Grande Fratello Vip. Si ripartirà dai dubbi relativi alla confessione di Emilia, arrestata per avere ucciso Sol. I primi a pensare che la locandiera non sia colpevole saranno niente meno che Severo e Lucas, le persone che più hanno sofferto per l'efferato delitto. I due uomini si recheranno in prigione per scoprire qualcosa in più sui dettagli di quanto accaduto ma troveranno Emilia ancora convinta delle sue precedenti dichiarazioni: è stata lei ad uccidere Sol! Anche queste sue parole però non basteranno per convincere Severo e Lucas della sua colpevolezza. I due cognati si diranno certi che Emilia stia coprendo qualcuno e che sia obbligata a mentire da questa persona, probabilmente la vera colpevole nell'avvelenamento della moglie di Lucas. Nel frattempo anche Raimundo e Alfonso porteranno avanti le loro indagini per scoprire la verità sulle dichiarazioni di Emilia. In loro aiuto arriverà Fe, che racconterà le ultime dichiarazioni di Emilia.

Emilia viene ricattata da qualcuno, i dubbi di Alfonso e Raimundo

Oggi a Il Segreto Raimundo e Alfonso saranno più che mai convinti che Emilia stia nascondendo qualcosa e che sia stata obbligata da qualcuno a confessare. La coppia troverà conferma dalle parole di Fe, che racconterà di avere ascoltato le confidenze di Emilia di qualche giorno prima: l'amica le ha rivelato di essere ricattata da qualcuno anche se non ha fatto il nome di tale losco individuo. Tale dichiarazione accrescerà i sospetti di suocero e genero che cominceranno a pensare alle possibili ragioni di questo ricatto: e se in qualche modo fosse coinvolta Maria? Qualcuno ha scoperto che è viva e si trova a Cuba insieme alla figlia e al marito? In attesa di scoprire qualche dettaglio in più sulla questione, Alfonso difenderà la moglie davanti alle malelingue del paese: sebbene i Santacruz siano i primi a non credere alla confessione di Emilia, in molti a Puente Viejo cominceranno a dubitare di lei, prima fra tutte Donna Francisca.

