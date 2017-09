LAS ESTRELLAS/ Olfo Bosè e Rafael Amargo, i due spagnoli alla conquista di Tokyo (Pechino Express 2017)

Pechino Express 2017

OLFO AVVENTURIERO VERO

Sta per ripartire l’avvincente avvenuta di Pechino Express 6. In gara otto agguerrite coppie che promettono di dar vita ad una contesa quanto mai emozionante partendo da Taiwan per poi arrivare al Paese del Sol Levante, il Giappone. Tra le coppie, c’è molta curiosità ed interesse per scoprire quella de i Las Estrellas composta da Olfo Bosè, nipote del celebre cantante Miguel Bosè e Rafael Amargo ballerino di flamenco e parente del poeta Federico Garcia Lorca. Nell’intervista rilasciata alla rivista Tv Sorrisi e Canzoni, Olfo Bosè ha spiegato i motivi che lo hanno indotto a partecipare al programma enfatizzando aspettative e riscontri: “Per soddisfare una curiosità e perché me lo ha chiesto il mio amico Rafael. Le mie aspettative? Per molto tempo sono stato un idealista, immaginavo la vita al posto di viverla. Adesso, al contrario, vivo il momento con illusione e voglia, andando oltre le mie stesse idee. La rinuncia più grande che ho dovuto fare per il reality? Io sono un avventuriero, non conosco la parola “rinunciare”, perché tutto si può riprendere in mano”.

L’AMORE PER IL PUBBLICO ITALIANO

Anche Rafael Amargo ha rilasciato una piccola intervista alla storica rivista italiana nel corso della quale ha rimarcato l’amore per l’Italia e le proprie aspettative per questa appassionante avventura. Queste le parole del parente del poeta Lorca: “Perché volevo tornare a lavorare con la tv italiana. Qui mi conosceranno come sono veramente. 'Ballando con le Stelle' non era un reality e non potevo arrivare al cuore degli italiani. Io mi sento in sintonia con la gente. Vi adoro! Cosa mi aspetto? Non mi aspettavo niente. Quello che più mi interessava del programma, dopo tutto lo stress per il lavoro che faccio (con la mia compagnia di ballo in giro per il mondo), era lasciare a casa il telefono. La rinuncia più difficile? Io non ho vista come una fatica o una rinuncia, la fatica è avere 30 dipendenti e vedere come corrono i mesi e bisogna mantenerli, questa sì è fatica. Io mi sono sentito molto tranquillo e accudito, niente è impossibile se si fa con allegria e cuore”.

