LE CAPORALI/ Antonella Elia – Jill Cooper alla conquista del Sol Levante (Pechino Express 2017)

Pechino Express 2017

TANTA GRINTA E FORMA FISICA

Tra poche ore parte sulle frequenze di Rai 2 la sesta edizione del fortunato adventure – game Pechino Express – Verso il Sol Levante. Tra le coppie in gara c’è anche quella composta dalla showgirl Antonella Elia e la nota esperta di fitness e personale trainer delle star Jill Cooper. Una coppia molto variegata che non a caso è stata ribattezzata Le caporali e dunque pronta a dare battaglia per ottenere la vittoria. Tra l’altro la Cooper parte senza dubbio avvantaggiata visto l’ottima forma fisica in possesso. In una recente intervista rilasciata alla rivista IoDonna, ha dato alcuni utili consigli per riuscire ad essere in forma fisica: “Essere in forma significa intraprendere una strada verso la consapevolezza psico-fisica: non basta solo allenarsi, servono tante altre cose. Primo: rallentare il ritmo. Secondo: evitare lo stress. Poi: accorgersi della bellezza dentro e fuori di noi”.

IL MEA CULPA DELLA ELIA

Anche Antonella Elia può far leva su una invidiabile forma fisica che le tornerà senza dubbio utile nel corso di questa avventura. Tuttavia la Elia è famosa per i suoi trascorsi in televisione che l’hanno vista splendida protagonista al fianco di tanti grandi conduttori televisivi come Raimondo Vianello, Mike Bongiorno e Corrado. In una intervista ha parlato dei suoi ultimi anni di carriera nei quali le apparizioni in tv sono diventate piuttosto sporadiche facendo un mea culpa in tal senso: “Avevo in programma un musical, ma ho fatto un errore fatale. Dovevo essere un po' più solida e fare progetti a lunga scadenza. Le mie decisioni sono sempre dettate dall'istintoe ad un certo punto a Mediaset mi sono sentita un po' troppo ‘stretta'. Poi sono anche stata consigliata male dal mio agente che all'epoca era Lele Mora. Il mio personaggio di bionda svampita? Addirittura quando facevo Pressing con Raimondo Vianello mi vietavano di imparare qualcosa sul calcio. Se avessi capito come funzionava il gioco sarebbero venute a mancare le gag!”.

