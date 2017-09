LE CLUBBER/ Valentina Pegorer e Ema Stokholna, artiste emergenti che amano la musica (Pechino Express 2017)

Pechino Express 2017

LA PEGORER PROTAGONISTA DELLA SIT-COM SKY

Costantino della Gherardesca conduce la sesta edizione dell’adventure – reality di Rai 2, Pechino Express 6 – Verso il Sol Levane, che vede in gara otto agguerrite coppie pronte a battagliare per ottenere il successo finale. Tra le otto figurano Le Clubber ed ossia la showgirl Valentina Pegorer e la estrosa Ema Stokholna. La Pergorer è una modella e dj milanese alla sua prima esperienza in un reality. Nata a Milano nel 1990, nell’ultimo periodo ha iniziato a lavorare con una certa costanza nel mondo della televisione ed in particolare conducendo il programma Occupu DeeJay in onda sull’allora DeeJay Tv oggi sostituita da Nove. Fino all’età di 21 anni ha sfilato per prestigiose case di moda ed inoltre nel prossimo futuro esordirà anche nelle vesti di attrice in quanto fa parte assieme a Claudio Bisio e Frank Matano della sit-com The Commedians che andrà in onda sulla piattaforma satellitare Sky.

UN’ARTISTA COMPLETA

Ema Stokholma è un’artista di origini francesi che può essere definita senza dubbio poliedrica e completa. Dj di successo ed al tempo stesso conduttrice televisiva in erba, la Stokholma è un personaggio del mondo dello spettacolo in grande ascesa. In un’intervista rilasciata durante la conduzione dell’Eurovision Song Contest, ha parlato del suo essere artista: “Cosa scriverei nel biglietto da visita? Archeologa non mi dispiacerebbe, ma principalmente faccio la dj. Ma lavoro molto in radio, quindi direi speaker. E conduco dei programmi in tv…Il dj ha rimpiazzato la rockstar anche questo è un mestiere che è cambiato. Certamente il cuore resta quello di far ballare la gente, però è diventato un mestiere sempre meno tecnico e sempre più creativo, ed è sempre questione d’energia, non puoi ingannare la gente solo con l’immagine, devi avere una comunicazione vera con la pista. Un po’ segui quello che vogliono, diciamo per l’ottanta per cento, ma il venti che è mio è quello che mi rende diversa e spero che venga apprezzato”.

