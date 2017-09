Matrimonio di Stefano D'Orazio e Tiziana Giardoni/ Doppia torta per l'ex batterista dei Pooh: le prime foto

Stefano D'Orazio, Pooh

Una diretta di Pomeriggio 5 ci ha portato dritti dritti al matrimonio di Stefano D'Orazio e Tiziana Giardoni. Questo il nome della bella donna che ha rubato il cuore dell'ex batterista ei Pooh e che ha ricevuto il benestare di tutti i fan della band italiana. Grande festa ieri pomeriggio sia in tv che alla cerimonia alla quale hanno preso parte tanti vip tra cui anche Riccardo Fogli e una delle ex di Stefano D'Orazio, Emanuela Folliero. I due si sono detti sì e sono tanti i fan che oggi aspettano di vedere Pomeriggio 5 per le immagini esclusive che Barbara D'Urso ha annunciato (visto che era tra gli invitati alla festa). La conduttrice si è mostrata in un sexy abitino bianco e rosso proprio sul luogo dove si è tenuta la cerimonia e non solo.

LE PRIME FOTO SUI SOCIAL

Per l'ex batterista dei Pooh c'è stato modo di tagliare la torta per ben due volte. Stefano D'Orazio, Tiziana Giardoni e i loro invitati non hanno festeggiato solo le nozze del batterista ma anche il suo compleanno. Non a casa D'Orazio ha scelto il 12 settembre proprio come "regalo", ma com'è andata la festa? Sembra che la cena post cerimonia sia durata a lungo ma Riccardo Fogli è stato uno dei primi questa mattina a pubblicare una foto insieme alla compagna e ai neo sposi proprio sul suo profilo Instagram. Pubblicando la foto a quattro che potete vedere cliccando qui, Riccardo Fogli ha scritto: "Eccoci con gli Sposi #Tantafelicita' #love#scenedaunmatrimonio #StefanoeTiziana". Non ci rimane che attendere Pomeriggio 5 per vedere le altre immagini non solo della cerimonia ma anche della festa vip.

