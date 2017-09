OLIVIA NEWTON-JOHN/ Star di Grease: “il cancro è tornato, sono stata paralizzata ma non mi lamento”

Olivia Newton-John con Travolta in Grease (LaPresse)

Una lunga intervista alla tv australiana nel programma “60Minutes” ha rilanciato Olivia Newton-John alle cronache mondiali, anni dopo il “ritiro” forzato dal cinema e dalla musica per il dramma di un tumore al seno. Il grande incubo è però tornato, e la bellissima Olivia a 68anni compiuti ha ancora il coraggio di combattere e di far sapere a tutti che non molla un centimetro: «Sarei una bugiarda se dicessi di non essere spaventata», spiega la mitica Sandy Olsson che in Grease ballava con l travolgente John Travolta. Dopo 25 anni dal primo tumore, ora il cancro è tornato - come ha spiegato qualche mese fa annunciando lo stop che l’ha costretta lontana dalle tappe del suo tour in Canada e negli Stati Uniti. Alla tv australiana è tornata però in video per raccontare il dramma e le varie tappe che hanno caratterizzato la sua malattia. «La prima volta che ero stata colpita infatti nel 1992. Dopo un forte mal di schiena però ho scoperto di avere questa malattia. Sono fiduciosa di tornare entro la fine dell'anno, più in forma che mai, per riprendere gli spettacoli», spiega la bella Olivia che in Grease si innamorava dell’iconico Danny Zuco.

“QUESTA È LA MIA SFIDA DA COMBATTERE”

Di norma in casi del genere, con malattie così gravi e per personaggi così famosi, le rituali dichiarazioni vedono le interessanti e belle parole sull’importanza di combattere, sulla “bestia nera” della malattia da sconfiggere e simili. Per Olivia Newton-John c’è tutto questo ma anche altro nelle parole annunciate in diretta tv: «sono stata semiparalizzata per il cancro al seno. Ora ho ricominciato a camminare ma resto comunque spaventata. Tutti abbiamo delle sfide da combattere nella vita, e questa è la mia. Ho avuto e sto avendo una vita incredibile. Non mi lamento, davvero non lo faccio». Il lamento: una bestia che umanamente è assolutamente comprensibile davanti ad un dramma del genere, e che pure in quelle dichiarazioni non si scorge. Non c’è odio, c’è paura; non c’è astio, c’è volontà di ringraziare per una vita bella, nonostante il doppio tumore. Una star con una vita diversa dalla nostra, ma con un umanità che l’avvicina a tutti molto più di altre star che si professano “vicine alla gente”. Grazie Olivia, null’altro da aggiungere.

© Riproduzione Riservata.