Oroscopo Paolo Fox, previsioni di oggi 13 settembre a LatteMiele

Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 13 SETTEMBRE 2017 A LATTEMIELE

Ottobre può essere il mese del segno zodiacale dello Scorpione che in questo momento si sente davvero molto positivo. Sicuramente fa sorridere il transito positivo nel segno di Giove che potrebbe portare a qualche cambiamento positivo. Si deve trasformare la vita cercando di dimenticare quello che però ha fatto soffrire in passato. Certo è che potrebbe arrivare un grande successo dal punto di vista personale per quanto riguarda il mondo del lavoro. Il Capricorno in questo momento dice sempre le cose in maniera giusta e potrebbe trovarsi però a ripeterle spesso a qualcuno rischiando di essere un po' annoiato. L'amore anche è in netto recupero e arriveranno delle soddisfazioni. Certe volte si allontanano persone che non riescono a portare a nulla. La decisione è quello di voltare pagina per essere molto positivi. Staremo a vedere quello che accadrà nelle prossime ore quando potrebbero arrivare novità.

GIORNATA DIFFICILE PER...

La Vergine è un po' stanca e non riesce a portare avanti molte cose con piccoli disturbi che rischiano di essere fattore condizionante di questo periodo. Tutto questo può essere causato dal transito nell'orbita del segno di Marte che regala diverse difficoltà e non solo dal punto di vista fisico. Anche i Pesci si sentono un po' stanchi e in amore potrebbero rischiare in questo periodo di soffrire di solitudine. La cosa positiva però è che si è deciso di non perdere tempo in diverse situazioni che rischiano di creare preoccupazioni. Il Cancro potrebbe decidere di rivelare un disagio che ha tenuto nascosto da diverso tempo. Non ci si trova in una situazione tranquilla in cui si rischia di avere a che fare anche con persone che non regalano comprensione e tranquillità. La Bilancia invece ha qualche dubbio di troppo e si trova un po' aggressivo anche se comunque con le persone alle quale si vuole bene potrebbe trovare una giusta soluzione.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

Andiamo a vedere come cambia l'oroscopo da ieri e oggi secondo quanto raccontato da Paolo Fox sull'emittente radiofonica LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. L'Ariete in questo momento inizia a nascondersi rispetto al passato, la sua aggressività però prima o poi viene fuori e in queste giornate si rischia di essere un po' troppo eccessivi anche nelle espressioni. Attenzione anche al campo dei sentimenti dove qualcuno ha chiuso una storia d'amore da un po' di tempo. Il Toro vive in un momento un po' di stress, non riesce a trovare il momento giusto per completare le sue scelte. Si potrebbe decidere di delegare qualche responsabilità, attenzione a trovarsi di fronte a contesti dove le cose sembrano non girare. I Gemelli devono tirarsi fuori dalle questioni che provocano tensione. Bisogna assolutamente essere tranquilli, evitando di ritrovarsi a vivere momenti in cui ci si carica di responsabilità.

