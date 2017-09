Parla con Lei/ Anticipazioni puntata 13 settembre: quali saranno le storie della serata?

Parla con Lei, Andrea Delogu

Altre storie da raccontare e nuovi personaggi da conoscere, Andrea Delogu tornerà su Fox Life con una nuova puntata di Parla con Lei. Il dating show ci da appuntamento ogni mercoledì alle 21.00 su Sky per raccontare nuove storie e per nuovi amori. Le telecamere torneranno a spiare la vita di due pretendenti che una persona potrà osservare per tentare di innamorarsi. Single alla ricerca dell'amore in tv, la formula non cambia anche se non è propriamente Uomini e donne e i protagonisti non hanno modo di andare in giro con altri corteggiatori in attesa di una scelta. In questo caso si tratta di conoscere le vite di alcuni protagonisti con la speranza di trovare l'amore, nella prima stagione è successo e anche in questa potrebbe succedere.

PARLA CON LEI RIPARTE DAL RAGAZZO GAY MA...

La terza puntata di Parla Con Lei ci riserverà nuove sorprese? Al momento l'unica cosa degna di nota è che il primo single in cerca dell'anima gemella nella prima puntata era un ragazzo gay. Alla luce del fatto che molti fan del programma sono proprio di sesso maschile, Parla con Lei ha corretto il tiro cercando di mischiare i generi ma, soprattutto, aggiungeo molto pepe e lasciando da parte il romanticismo. Anche la seconda stagione sarà composta da dieci puntate e, fino a questo momento, la stessa Andrea Delogu ha spiegato che solo cinque sono state registrate. Chi saranno i nuovi protagonisti? L'appuntamento è al mercoledì, in prime time, su Fox Life, e alle 22.00 su Fox Life +1 ma non in HD. Le puntate saranno poi disponibili nella sezione on demand nella categoria intrattenimento di Sky.

