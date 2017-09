Pechino Express 2017/ Prima puntata, anticipazioni e diretta: le otto coppie in gara, Costantino al timone

Pechino Express 2017

Grandissima attesa per la nuova stagione di Pechino Express 2017, come sempre in onda su Rai2 e condotta ancora una volta da Costantino della Gherardesca. Avete voglia di scoprire le anticipazioni, le coppie in gara e tutte gli altri aspetti del nuovo appuntamento che sta per debuttare a breve? Bene, siete proprio finiti per posto giusto. Oggi, mercoledì 13 settembre, si ripartirà con la più grande avventura di viaggio della televisione italiana. Pechino torna infatti alle sue origini e riparte verso Oriente. Otto le coppie in gara, che partiranno alla scoperta di nuovi traguardi del continente asiatico: Filippine, Taiwan e Giappone. Dopo avere visitato il continente americano, Costantino e tutti gli amici di Pechino ritornano ad Est, in direzione Sol Levante. Il viaggio delle coppie in gioco si riaprirà dalle Filippine, poi si andrà avanti verso Taiwan e di seguito, l’avventura si sposterà, in Giappone, con l'ultima tappa verso la vittoria. La sesta edizione dell'adventure game più amato della televisione italiana, vedrà un cast pienissimo di sfaccettature, con personalità molto diverse tra di loro che arricchiranno il programma tappa dopo tappa. Le varie missioni dei concorrenti in gara poi, riguarderanno da vicino anche la popolazione locale, per uno scambio di emozioni e culture, davvero degno di nota.

Torna l'adventure game di Rai2: i prossimi appuntamenti in tv e radio

Saranno dieci le serate che il pubblico di Pechino Express avrà il piacere di visionare per questa sesta nuova edizione. La cultura del posto e l'interazione con i luoghi e la natura, stanno già creando uno spettacolo unico nel suo genere. La prima puntata debutterà stasera ed eccezionalmente, ma solo per la prossima settimana, vedremo due appuntamenti uno dietro l'altro il 19 e il 20 di settembre. A stretto contatto con la trasmissione ci sarà anche Rai Radio2, che darà il via ad un palinsesto alternativo strettamente correlato alla nuova edizione di Pechino. Ecco perché la musica cercherà anche di coinvolgere i telespettatori in maniera integrale con un gioco interattivo: “Indovina la canzone” dove, gli ascoltatori più veloci, dovranno riconoscere alcuni brani musicali e rispondere collegandosi al sito radio2.rai.it. Le interazioni tra Rai2 e Radio2 continueranno anche con “KGG’, il programma radiofonico condotto da Katamashi e Gianluca Gazzoli, dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. I due speaker infatti, ospiteranno Costantino Della Gherardesca e – via via - tutti gli eliminati di Pechino Express.

Le coppie in gara: i concorrenti in gara

Durante la sesta edizione del reality show in onda sulla seconda rete di Casa Rai, al fianco di Costantino Della Gherardesca troveremo: Guglielmo Scilla (29 anni) e Alice Venturi (27) GLI #AMICI, Antonella Elia (53) e Jill Cooper (48) LE #CAPORALI, Ema Stokholma (33) e Valentina Pegorer (26) LE #CLUBBER, Alessandro Egger (26) e Cristina Egger (48) GLI #EGGER, Olfo Bosé (37) e Rafael Amargo (42) LAS #ESTRELLAS, Eugenia Costantini (35) e Agata Cannizzaro (56) #FIGLIAEMATRIGNA, Francesco Arca (37) e Rocco Giusti (32) I #MASCHI, Marcelo Burlon (40) e Michele Lamanna (31) I #MODAIOLI. Un cast fortissimo anche se poco conosciuto che sicuramente, regalerà alla sesta edizione, una bella ventata di novità. L'appuntamento con la prima puntata di Pechino Express 2017 è quindi rinnovata per questa sera, dalle 21.15 circa in poi.

