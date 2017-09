Rizzoli & Isles 7/ Anticipazioni puntata 13 settembre: Jane sulle tracce di Alice Sand

Rizzoli & Isles

Per tutti gli amanti delle genere crime, questa sera, a partire dalle 21.10 su Top Crime, torna l’appuntamento con Rizzoli & Isles, giunta alla conclusione. La produzione ha deciso di chiudere la serie non per il caldo di ascolti dal momento che ha sempre ottenuto un grande riscontro di pubblico ma dalla voglia di chiudere un ciclo. Quella che comincerà questa sera è la settima ed ultima stagione di una delle serie crime più amate sia dal pubblico statunitense che italiano. Ispirata ai romanzi dell’autrice Tess Gerritsen, la serie, interpretata da Angie Harmon e Sasha Alexander, nel corso delle varie stagioni è riuscita a convincere gli addetti ai lavori e i fans. La settima ed ultima stagione di Rizzoli & Isles riprenderà esattamente da dove si era conclusa la sesta. Nell’ultimo episodio di Rizzoli & Isles 6, il matrimonio di Korsak (Bruce McGill) e Kiki (Christina Chang) era stato rovinato da uno sparo. La squadra, così, si rimetterà sulle tracce di Alice Sand che prova una vera ossessione nei confronti di Jane.

LE TRAME DEGLI EPISODI

A partire dalle 21.10, su Top Crime, andranno in onda i primi due dei tredici episodi che compongono la settima stagione di Rizzoli & Isles. Nel primo episodio della serata, Korsak e Kiki si sono appena sposati. Dopo aver pronunciato il fatidico sì, escono dal Dirty Robber per il lancio del riso, ma nel buio è appostata Alice Sand che, sempre più ossessionata da Jane, esplode dei colpi sugli invitati. I proiettili colpiscono Nina che rimane a terra, colpita a una spalla mentre Maura riporta una ferita alla testa. La squadra si rimette così a caccia di Alice prima che la sua ossessione nei confronti di Jane possa portare conseguenze più gravi. Nel secondo ed ultimo episodio della serata, Frankie dirige le indagini sulla morte di Layla, una giovane studentessa universitaria che ha perso la vita dopo un terribile incidente automobilistico. Frankie e i genitori della ragazza sono convinti che la morte di Layla non sia stata provocata da un incidente ma che sia opera dell’ex fidanzato che, lavorando come meccanico, ha fatto in modo che sembrasse un incidente. Dalle indagini, però, emerge una verità molto più complessa e dolorosa. Nel frattempo, il dipartimento di polizia di Boston continua a dare la caccia ad Alice Sands, sempre più pericolosa.

