SQUADRA MOBILE 2, OPERAZIONE MAFIA CAPITALE / Anticipazioni prima puntata: Uno strano furto per Sabatini

Squadra Mobile 2 - Operazione Mafia Capitale

Al via nella prima serata di Canale 5 di oggi, mercoledì 13 settembre 2017, la fiction Squadra Mobile 2 - Operazione Mafia Capitale, in prima Tv assoluta. La premiere di questa seconda stagione rimetterà dietro la telecamera il regista Alexis Sweet, mentre nel cast ritorneranno i volti storici del programma con protagonisti Daniele Liotti e Giorgio Tirabassi. In questo nuovo capitolo, la trama ruoterà attorno all'indagine che ha colpito e messo in ginocchio Roma in questi ultimi anni e che verrà raccontata in modo inedito in tv. Un tema di grande attualità che vedrà impegnati gli agenti già conosciuti nel primo capitolo, in seguito alla scoperta da parte della Procura capitolina di un giro di corruzione e criminalità all'interno delle istituzioni, imprenditoria ed economia di Roma. Una ragnatela fatta anche di complotti e cospirazioni, di alleanze e condanne silenziose, condite da una violenza che ha messo a dura prova le autorità italiane, fino al raggiungimento della verità. Otto puntate imperdibili che si dipaneranno dalla latitanza di Claudio Sabatini, dietro cui troveremo il volto di Liotti, un ex collega di Roberto Ardenzi, alias di Tirabassi e che il pubblico ha conosciuto nella precedente stagione. Al fianco del criminale, ormai sempre più pericoloso, troveremo di nuovo Vanessa, il personaggio interpretato dall'attrice Laura Barriales e amante di Sabatini. Completano il cast i volti storici già conosciuti dai telespettatori nel primo segmento narrativo, sia per quanto riguarda i ruoli principali che secondari. Nomi importanti per il piccolo schermo del nostro Paese, da Sandro Bitale fino ad Anna Ammirati, senza dimenticare Miriam Dalmazia. Si aggiungono inoltre nomi come Marco Rossetti, Pippo Crotti, Andrea Tidona, Laura Barriales Gonzales, Libero De Rienzo e Antonio Catania. Al centro della trama non ci sarà solo la caccia all'uomo, ma anche un approfondimento riguardo alle attività di microcriminalità e violenza domestica, così come i casi di stalking, sempre più attuali. Il volto oscuro di Roma verrà riportato alla luce per riportare la tranquillità fra le strade e le famiglie della Capitale.

ANTICIPAZIONI DEL 13 SETTEMBRE 2017, PRIMO EPISODIO

La prima puntata di Squadra Mobile 2 - Operazione Mafia Capitale rimetterà innanzitutto sotto i riflettori la grande fuga di Sabatini, ormai scoperto dall'ex collega Ardenzi. Quest'ultimo è deciso a prenderlo, ma il criminale è latitante e diventa sempre più difficile rintracciarlo. Nel frattempo, Ardenzi ha ricevuto un'importante promozione ed ora si trova a guidare l'operazione Mafia Capitale, che gli permetterà di chiudere i conti con il proprio passato. L'unico collegamento che troveranno gli agenti, impegnati fra difficoltà e casi minori, sarà con un furto di diamanti che sembra ricondurre proprio a Sabatini. Nel frattempo, il team di agenti continua a ripulire Roma grazie a delle intercettazioni telefoniche che permetteranno di scoprire diversi malaffari. Ardenzi tuttavia appare ossessionato dalla cattura di Sabatini ed è sicuro che abbia ormai fatto ritorno a Roma. Il criminale invece deve riuscire a scoprire chi gli ha rubato un'importante partita di diamanti, mentre la squadra si imbatterà in un nuovo caso, riguardo alle violenze fisiche ai danni di una ragazza.

© Riproduzione Riservata.