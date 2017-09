STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Squadra mobile (mercoledì, 13 settembre 2017)

programmi tv mediaset

Per la prima serata di oggi, mercoledì 13 settembre 2017, le reti Mediaset hanno pianificato un palinsesto di programmi che entusiasmerà, senz'altro i telespettatori, infatti sono previste grandi novità, prima fra tutte la messa in onda del primo episodio dell'attesissima serie tv targata Canale 5, Squadra mobile-Operazione mafia capitale, che vede tra i suoi protagonisti attori del calibro di Daniele Liotti e Giorgio Tirabassi. Gli altri canali Mediaset proporranno poi una lunga serie di film e serie tv adatti a soddisfare ogni genere di gusti. La proposta di Italia 1 è infatti il film commedia Come ti spaccio la famiglia mentre quella di Rete 4 è il film diretto da Clint Eastwood Gran Torino. Paradiso amaro è la scelta di La5 e Mediaset Extra si dedica alla messa in onda della diretta del Grande Fratello Vip. Ancora film per Iris e Italia 2 uno di genere poliziesco e l'altro commedia, la serie tv Rizzoli and Isles viene trasmessa su Top Crime e infine resta Boing con una proposta per i più piccoli. Ma adesso, dopo questa breve anticipazione, vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Si parte proprio dalla serie tv Squadra mobile-Operazione mafia capitale, che vedrà il vice questore Ardenzi alle prese con le pressanti indagini circa il suo collega Sabatini. Le forze della squadra mobile saranno poi totalmente incentrata sulla risoluzione dell'intricato caso legato allo scandalo di mafia capitale, che coinvolge il Comune di Roma. In seconda serata tocca al programma d'approfondimento giornalistico, Matrix 18. Su Italia 1, invece, si ride grazie al film comico dal titolo Come ti spaccio la famiglia, con Jennifer Aniston ed Emma Roberts. Pur di saldare i propri debiti con un pericoloso trafficante, lo scapestrato David coinvolgerà un'ignara famiglia nella sua operazione criminale. A seguire sarà tramesso il film Cambio vita, interpretato da Olivia Wild e Jason Bateman. Due amici di infanzia le cui strade sono ormai divise da tempo, si ritrovano l'uno nel corpo dell'altro, dopo aver trascorso una devastante serata alcolica assieme. Rete 4 propone il film drammatico diretto ed interpretato da Clint Eastwood, Gran Torino.

Il protagonista della storia è Walt, un veterano di guerra che conduce un'esistenza solitaria. I suoi vicini coreani, che presto si troveranno immischiati in un brutto guaio, avranno bisogno del suo aiuto. In seconda serata è tempo di sport, con Champion League Speciale e l'approfondimento giornalistico legato alla coppa dei campioni europea. La5 propone il film Paradiso amaro, con George Clooney. Riuscirà Matt King, ricco discendente di una famiglia nobile, a far ordine nella sua vita dopo il grave incidente della moglie?. Mediaset Extra dedica l'intera serata alla diretta dalla casa del Grande Frattello Vip, mentre Iris trasmetterà il film drammatico High Crimes. Su Italia 2 è tempo di grandi risate con uno dei classici della comicità italiana, Il secondo tragico Fantozzi. Top Crime propone il primo episodio della settima stagione di Rizzoli and Isles ed infine, Boing trasmetterà un nuovo appuntamento con Yo soy Franky.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale 5 ore 21.15 Squadra mobile-Operazione mafia capitale, serie tv poliziesca

Ore 23.20 Matrix 18, programma d'approfondimento

Italia uno ore 21.15 Come di spaccio la famiglia, film commedia

Ore 23.30 Cambio vita, film commedia

Rete 4 ore 21.15 Gran Torino, film drammatico

Ore 23.40 Champions League Speciale, approfondimento sportivo

La 5 ore 21.10 Paradiso amaro, film commedia

Mediaset Extra ore 21.10 Grande Fratello Vip in diretta dalla casa, reality show

Iris ore 21.00 High crimes, crimini di Stato, film poliziesco

Italia 2 ore 21.10 Il secondo tragico Fantozzi, film commedia

Top Crime ore 21.10 Rizzoli and Isles-Stagione 7, serie tv poliziesca

Boing ore 20.55 Yoy soy Franky, cartone animato

© Riproduzione Riservata.