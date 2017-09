STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Torno indietro e cambio vita e Pechino Express (mercoledì 13 settembre)

I programmi Rai di oggi in Tv

La programmazione delle reti Rai torna alla consueta routine autunnale, terminata la parentesi estiva, con il gradito ritorno di molti dei programmi più amati dal pubblico, e una vasta scelta di film e telefilm. Per la prima serata di mercoledì 13 settembre Rai Uno, rete ammiraglia, propone la visione in prima serata del film Torno indietro e cambio vita (2015), commedia italiana diretta da Carlo Vanzina e interpretata da Raoul Bova e Ricky Memphis. La storia racconta di due amici insoddisfatti delle rispettive vite che improvvisamente si trovano catapultati indietro nel tempo, con la possibilità di rimediare ai loro errori. A seguire, dopo l'informazione flash del TG1, è la volta del consueto appuntamento con Bruno Vespa nel suo salotto di Porta a Porta, con nuovi ospiti e storie da raccontare.

Rai Due inaugura una nuova stagione di uno dei suoi reality show di maggior successo, Perchino Express, che quest'anno ha come sottotitolo Verso il Sol Levante. Anche questa edizione è condotta da Costantino della Gherardesca; tra i concorrenti personaggi più o meno noti dello star system. In seconda serata va in onda Emozioni Hit Parade, condotto da Federico Russo, che ripercorre la storia del passato attraverso le più belle canzoni che hanno contrassegnato le nostre vite. Rai Tre Riparte con una nuova stagione del programma condotto da Federica Sciarelli, Chi l'ha visto?, uno dei più longevi della televisione nazionale. Ancora una volta si cercherà di ritrovare le persone scomparse con l'aiuto delle persone da casa. Subito dopo sarà la volta dell'informazione regionale del TG3 con le news locali.

L'unico altro film della prima serata di mercoledì 13 settembre delle reti Rai è in programmazione su Rai Movie, dove viene trasmesso I due volti di gennaio (The two faces of january, 2014) con Kirsten Dunst e Viggo Mortensen. Il film racconta la vicenda di una coppia in viaggio in Grecia e in fuga dalla giustizia che incontra uno strano ragazzo con il quale daranno vita ad un perverso triangolo amoroso. Su Rai 4 invece vengono trasmessi alcuni episodi della serie tv, per la prima volta trasmessa in chiaro, The Exorcist. I protagonisti sono due sacerdoti che cercano di aiutare una famiglia in cui si sospetta una possessione demoniaca. Rai 5 ricorda la figura dell'indimenticato Enzo Jannacci nel documentario Lo stradone col bagliore, girato dal regista Ranuccio Sodi che di Jannacci fu anche grande amico. A concludere il palinsesto Rai di mercoledì sera resta Rai Premium, su cui vanno in onda le repliche della fiction con Elena Sofia Ricci Che Dio ci aiuti, che racconta di alcune suore che cercano di aiutare le ragazze in difficoltà.

Rai Uno, ore 21:25, Torno indietro e cambio vita, film commedia

ore 23:05, Porta a Porta, programma di attualità

Rai Due, ore 21.20, Pechino Express-Verso il Sol Levante, reality show

ore 23:30, Emozioni Hit Parade anni 00, programma musicale

Rai Tre, ore 21:15, Chi l'ha visto?, programma di servizio pubblico

ore 00:00, TGRegione, programma di informazione locale

Rai 4, ore 21:04, The Exorcist, telefilm horror

Rai 5, ore 21:15, Lo stradone col bagliore, film documentario

Rai Movie, ore 21:10, I due volti di gennaio, film thriller

Rai Premium, ore 21:25, Che Dio ci aiuti, fiction televisiva

