STEFANO DE MARTINO/ Foto, il ballerino a passeggio a Milano con la sua Gilda Ambrosio

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sono la nuova coppia più chiacchierata dell'estate 2017, al punto che ormai entrambi non si nascondono più. Sebbene la loro relazione non sia stata confermata nei rispettivi social network, le foto lasciano davvero poco spazio ai dubbi per il primo flirt alla luce del sole del ballerino di Amici dopo la fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez. Dopo averli immortalati insieme a Mykonos alle prese con un bacio appassionato, questa volta il settimanale di Alfonso Signorini è stato molto abile a soprendere il napoletano e la sua fashion blogger a passeggio per le vie di Milano. La coppia, abbracciata per le vie della capitale, si è recata insieme a vedere un film horror, in seguito al quale ha raggiunto alcuni amici in un locale cittadino. Seduti l'uno a fianco dell'altro, Gilda e Stefano hanno giocato a 'Chi sono?', applicando una carta adesiva sulle rispettive fronti (clicca qui per vedere tutte le foto pubblicate dal settimanale Chi).

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio insieme a Milano

Negli scatti pubblicati da Chi, Stefano De Martino e Gilda Ambrosio appaiono felici e sorridenti prima a passeggio per Milano e successivamente in un noto ristorante della città meneghina. Qui hanno cenato insieme ad amici ma loro sintonia è apparsa evidente, anche se questa volta è mancata la prova del bacio. A distanza d qualche mese dalle loro vacanze avvenute ad Ibiza, durante il quale il loro amore è definitivamente sbocciato, la coppia conferma che il loro non è un semplice flirt limitato alla sola bella stagione. Le occasioni di incontro d'ora in avanti di certo non mancheranno considerando che Gilda risiede a Milano mentre Stefano, impegnato a Roma con il talent show di Maria De Filippi Amici, fa costantemente ritorno nel capoluogo lombardo per fare visita al figlio Santiago. Saà una relazione duratura, per la prima volta dopo la fine del matrimonio con Belen? Il fatto che i due interessati non si nascondano, anche a rischio di essere paparazzati, questa volta fa davvero ben sperare.

