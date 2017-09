Soleil Sorgè e Luca Onestini/ Uomini e donne, il nuovo lavoro in tv e la promessa all’ex tronista

Soleil Sorgè e Luca Onestini

Soleil Sorgè e Luca Onestini si godono il momento magico che stanno vivendo. Mentre Luca ha cominciato la sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip, Soleil Sorgè segue da lontano le vicende del suo fidanzato partecipando alle trasmissioni che si occupano del reality. Soleil ha così partecipato a Pomeriggio Cinque per commentare il primo giorno del fidanzato all’interno della casa più spiata d’Italia. Bellissima, spigliata e a suo agio davanti alle telecamere, Soleil ha parlato con Barbara D’Urso della sua storia d’amore con Luca Onestini parlando di un amore “Grande, grande grande”. Soleil, molto innamorata del suo tronista, rivela poi le promesse che le ha fatto Luca prima di varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà. “Mi ha garantito che non dormirà con nessuna donna, non si farà prendere dall’ansia all’interno della Casa, cosa di cui lui soffre, e che appena esce ci rifugiamo in vacanza anche se è stressato”, ha dichiarato Soleil che ha poi aggiunto che, subito dopo il Grande Fratello Vip, andranno a convivere.

IL NUOVO LAVORO DI SOLEIL

Le novità nella vita di Soleil Sorgè sono tante. Oltre al suo amore con Luca Onestini che le sta regalando gioia e serenità, Soleil può festeggiare per il suo nuovo lavoro. Rimasta senza opinioniste per la presenza, nella casa del Grande Fratello Vip, di Giulia De Lellis, Serena Grandi e Carmen Di Pietro, sue opinioniste fisse, Barbara D’Urso ha invitato Soleil Sorgè a tornare in trasmissione come opinionista. Per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si tratta di un’importante novità. Sin dalla sua esperienza nel programma di Maria De Filippi, Soleil non ha mai nascosto di sognare un posto nel mondo dello spettacolo. Quella con Barbara D’Urso, dunque, è forse l’occasione che stava aspettando. Prima di lei, a seguire la stessa strada è stata Giulia De Lellis, ora concorrente del Grande Fratello Vip. Soleil e Luca, dunque, seguiranno la stessa strada dei Damellis?

