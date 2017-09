TORNO INDIETRO E CAMBIO VITA/ Su Rai 1 il film con Raoul Bova (oggi, 13 settembre 2017)

il film commedia in prima serata su Rai 1

NEL CAST RAOUL BOVA E RICKY MEMPHYS

Torno indietro e cambio vita, il film in onda su Rai 1 oggi, mercoledì 13 settembre 2017 alle ore 21.25. Una pellicola di produzione italiana del 2015 ascrivibile al genere delle commedie a sfondo sentimentale che è stata diretta da Carlo Vanzina e vede un cast di attori di altissimo livello, tra di essi spiccano Raoul Bova, Ricky Memphis e la bella Giulia Michelini, ottimo anche il soggetto scritto dal regista, unitamente al fratello Enrico. La pellicola che è stata già programmata altre volte sui palinsesti televisivi e che per questo non ottiene lo status di prima televisiva, è nata grazie alla collaborazione di Rai Cinema con Cattleya ed è stata distribuita nelle sale cinematografiche italiane da 01 Distribution. Molto belle le musiche composte da un vero e proprio artista, quel Giuliano Taviani spesso presente come compositore nei film di Carlo Vanzina. Ma vediamo insieme la trama del film.

COME SI SVOLGERA' LA STORIA? ECCO LA TRAMA

La storia del film vede Marco (interpretato da Bova) che improvvisamente vede crollare la sua vita perfetta, stante la confessione della moglie di amare un altro. La rivelazione porterà alla separazione e al contestuale abbandono della casa del giovane che si ripara temporaneamente a casa dell’amico di sempre, Claudio. Con l’amico Marco cerca di trovare un equilibrio, stante anche le difficoltà di quest'ultimo che lotta con la madre alcolista. I due una sera si ritrovano in vena di confessioni e Marco, non senza partecipazione confessa all’amico che l’errore più grande della sua vita era stato quello di unirsi alla moglie, un amore nato sui banchi di scuola, allo stesso tempo egli afferma che se tornasse ai tempi del liceo non rifarebbe quell’errore. Mentre dice questo, i due vengono investiti da una macchina, svenuti, si risvegliano negli anni 90, il loro aspetto non è cambiato ma le problematiche si, adesso hanno a che fare con i problemi adolescenziali. I due amici cercano di evitare gli sbagli che li hanno portati nel futuro ala vita che conoscono, Marco cerca di evitare Giulia, non riuscendoci e Claudio cerca di tenere lontano la madre dell’alcool, non raggiungendo neppure lui l’obiettivo. Dopo infinite peripezie Marco riesce a scaricare Giulia, Claudio invece in maniera più pragmatica cerca i risultati della schedina allo scopo di effettuare un pronostico vincente. I due però sono nuovamente investiti da un motorino e si ritrovano nuovamente nel futuro, qui Marco scopre di aver perso Giulia, Claudio è invece diventato miliardario grazie a quella schedina che aveva fatto in tempo a giocare. Tutto evolve positivamente quando Giulia rincontra Marco, è lei questa volta ad essere sposata in questa fase della vita, un matrimonio che non gli impedisce di ritornare al suo grande amore, quel Marco che questa volta si vede "costretto" a vivere con la massima partecipazione il suo nuovo-vecchio amore, un amore che sarà adesso per tutta la vita.

