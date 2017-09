ULTIMATUM ALLA TERRA/ Su Canale Nove il film con Keanu Reeves (oggi, 13 settembre 2017)

Il film di fantascienza in prima serata su Canale 9

Ultimatum alla Terra, il film in onda su Canale Nove oggi, mercoledì 13 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere fantascienza e catastrofica con il titolo originale The Day the Earth still stood ed è stata realizzata nel 2008. Il film, è un remake di un classico di fantascienza del 1951, alla regia c'è Scott Derrickson e l'attore protagonista è Keanu Reeves che veste i panni di Klaatu, un alieno. La sceneggiatura prende spunto da un romanzo di Harry Bates. Nel cast, accanto a Reeves che è noto soprattutto per aver vestito i panni dell'eletto Neo nella trilogia dei film Matrix (e che quindi non è nuovo al genere della fantascienza) ci sono anche Jennifer Connelly (Helen Benson) e Kathy Bates (Regina Jackson). Il regista Scott Derrickson in precedenza aveva diretto il film The Exorcism of Emily Rose (2005) che vinse molti premi. Derrickson era un grande fan del regista del primo Ultimatum alla terra, ovvero Robert Wise. Ultimatum alla Terra ricevette due candidature ai Satellite Awards. Il produttore del film, Erwin Stoff, pensò subito a Reeves per il ruolo di Klaatu che restò fino alla fine l'unico candidato al ruolo. Per recitare la frase aliena Klaatu barada nikto a Reeves fu chiesto di dirla due volte, poi le due frasi furono sovrapposte in modo da conferire all'espressione un suono più alieno. Questa frase era stata usata anche nella prima versione del film e fu Reeves a chiedere che venisse introdotta anche nel remake. Questa stessa frase è usata anche nel film di John Carpenter L'armata delle tenebre (Army of darkness, 1992). Ma adesso, vediamo nel dettaglio la trama del film.

COME ANDRA' A FINIRE? LA TRAMA DEL FILM

Un alieno giunge sulla Terra e la prima cosa che fanno gli esseri umani è sparargli contro. Questo provoca un'immediata rappresaglia, mentre però l'alieno ferito viene portato via dalla dottoressa Benson che lo cura. Questi prende piano piano sembianze umane e inizia a interagire con la donna, dice di chiamarsi Klaatu e di essere stato mandato da una confederazione intergalattica per interagire con gli altri pianeti dove c'è vita, come la Terra. Ma Klaatu, dopo decenni di osservazione, ha capito che gli esseri umani sono una razza distruttiva e ha deciso che darà l'ordine per lo sterminio dell'umanità. Helen e suo figlio Jacob cercano di aiutare Klaatu, che è ricercato da tutte le forze dell'ordine, ma soprattutto di fargli cambiare idea sul genere umano. Klaatu però sembra scoprire solo cose che lo confermano nella sua determinazione a uccidere tutti gli umani.

© Riproduzione Riservata.