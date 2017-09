UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, Gemma Galgani: frecciatina social ai suoi ex? (Trono Over)

Gemma Galgani, uomini e donne

La nuova stagione di Uomini e Donne comincerà ufficialmente lunedì 18 settembre quando, alle 14.45 su canale 5, andrà in onda la prima puntata dell’anno. In onda, potrebbero esserci le dame e i cavalieri del trono over con Gemma Galgani protagonista assoluta della registrazione. Dopo un’estate vissuta tra l’amore e la rottura da Marco Firpo, Gemma Galgani, nel corso della prima registrazione del trono over, ha annunciato la fine della sua storia con Marco Firpo. Chiusa una storia, la dama ne ha iniziata un’altra cominciando ad uscire con il cavaliere Gianfranco con cui è c’è già stato un bacio. Sempre più attiva sui social, dove, tuttavia, non parla della sua storia d’amore, Gemma si è comunque lasciata andare ad un commento che, i fans hanno interpretato come una frecciatina ai suoi ex. “Chi scappa da tutti ha solo bisogno di essere fermato da qualcuno”, ha scritto Gemma. Nel mirino della dama storica del trono over, dunque, ci sono Giorgio Manetti e Marco Firpo, i cavalieri con cui ha vissuto le sue storie più importanti nel corso delle ultime due stagioni del programma di Maria De Filippi.

GIORGIO MANETTI SENZA PENSIERI

Se Gemma Galgani continua a fare i conti con le delusioni d’amore, Giorgio Manetti ha iniziato la sua nuova stagione nel parterre del trono over di Uomini e Donne senza pensieri. Dopo un’estate vissuta all’insegna del relax e del divertimento, Giorgio è pronto a mettersi nuovamente in gioco all’interno del programma per trovare finalmente l’amore. Il cavaliere, tuttavia, non ha alcuna intenzione di cambiare se stesso e scendere a compromessi con quella che potrebbe essere la donna della sua vita. Pur avendo voglia d’innamorarsi, Giorgio non vuole assolutamente rinunciare alla propria libertà. Abituato a vivere come un gabbiano indipendente, il Manetti non vuole cambiare il suo modo di essere per una donna. Giorgio, così, vive la sua avventura in tv in modo sereno e senza troppo aspettative. Sarà questo il segreto per essere felici e non avere troppe delusioni d’amore?

