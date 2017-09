UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, Rosa Perrotta sbotta sui social, la risposta alle pesanti critiche

Uomini e Donne

Rosa Perrotta continua ad essere una delle troniste più discusse della storia di Uomini e Donne. La bella salernitana, dopo aver conquistato l’affetto del pubblico, si sta godendo l’amore del suo fidanzato, Pietro Tartaglione, con cui andrà presto a convivere a Caserta, città in cui Pietro svolge la sua professione di avvocato nello studio legale del padre. Felice e innamorata, Rosa Perrotta condivide sui social il suo momento magico. Su Instagram ha così pubblicato una bellissima foto scrivendo: “Le donne belle sono quelle felici”. Lo scatto, però, ha scatenato gli haters che hanno colto al volo l’occasione per criticare ed offendere la bella Rosa. Offese gratuite a cui Rosa Perrotta ha deciso di rispondere per le rime: “Alcune persone credono che screditare gli altri renda loro migliori. Io li chiamo parassiti della felicità ma credo che dobbiamo lasciarci tranquillamente odiare da queste persone perché loro di questo solo posso campare… Noi, invece, abbiamo di meglio da fare”. Le parole di Rosa hanno strappato gli applausi dei fans che hanno omaggiato non solo la bellezza della Perrotta ma anche la sua intelligenza nel replicare alle offese altrui. Cliccate qui per vedere il post.

GRAVE LUTTO PER CLARISSA MARCHESE

Clarissa Marchese, da quasi dieci mesi, sta vivendo la sua favola d’amore con Federico Gregucci, scelto nello studio del trono classico di Uomini e Donne lo scorso novembre. Dal giorno della scelta, i due non si sono mai separati vivendo insieme la loro prima estate da fidanzati durante la quale si sono concessi anche un meraviglioso viaggio a Miami. A rovinare il momento magico di Clarissa e Federico, purtroppo, è stato il destino. Nelle scorse ore, infatti, l’ex Miss Italia ha perso il nonno. Ad annunciarlo è stata la stessa Clarissa che, su Instagram, ha scritto: “Tutti moriamo. L’obiettivo non è vivere per sempre. L’obiettivo è creare qualcosa che vivrà per sempre. E tu nonno, ci lasci i ricordi più belli, l'amore, l'affetto e i veri valori della vita, che sì, vivranno per sempre in noi”. Tantissimi i commenti dei fans che hanno porto a Clarissa le loro condoglianze dimostrandole affetto e sostegno. Cliccate qui per vedere il post.

© Riproduzione Riservata.