Un posto al sole: Elena accetta il lavoro che le ha trovato Roberto Ferri? (Anticipazioni puntata 13 settembre

Un posto al sole

E' tempo di decisioni importanti a Un posto al sole, dove molti dei suoi protagonisti dovranno fare i conti con una scelta che potrebbe determinare il loro passato. Questo ad esempio è il caso di Elena, alle prese con gravi problemi economici da risolvere in breve tempo. La madre di Alice aveva creduto che Marina fosse pronta ad aiutarla ma è rimasta delusa ancora una volta dalla sua reazione. A sorpresa, invece, è stato Roberto a correre in suo aiuto, trovandole un lavoro che potrebbe esserle molto utile. Elena questa sera sarà indecisa sul da farsi, consapevole della reazione di Marina nel caso in cui decidesse di acconsentire a questa proposta. Ma Roberto cercherà di mettere le cose in chiaro con la ex figliastra: farà bene a smettere di pensare al punto di vista di Marina e scegliere ciò di cui lei e la figlia Alice hanno bisogno. Queste parole basteranno per convincerla ad assecondare il 'pericoloso' aiuto del Ferri?

Patrizio prende la sua decisione?

Anche per Patrizio non è più tempo di tergiversare, considerando che le registrazioni di Chef Parade sono oramai imminenti. Nelle ultime puntate di Un posto al sole abbiamo visto Raffaele tentare di trovare una soluzione a questa complicata situazione, anche se purtroppo oggi sarà costretto a fare i conti con una nuova brutta notizia: l'accademia di cucina frequentata da Patrizio resterà ferma nella sua precedente dichiarazione: se Patrizio sarà presente al talent show, verrà subito espulso dalla scuola. Il ragazzo resterà fermo ad un bivio: rinuncerà a Chef Parade pur di continuare il suo percorso scolastico? Andrea, dopo il durissimo litigio avuto con Arianna, farà marcia indietro e supporterà la proposta della compagna, che nel frattempo è stata accolta favorevolmente anche da Silvia. La crisi tra Angela e Franco sarà ancora molto lontana dall'essere superata e finirà per inasprirsi quando la Poggi si troverà faccia a faccia con Luisa, avendo la conferma di tutte le sue insicurezze.

