Una Vita, anticipazioni 13 settembre: il primo bacio di Liberto e Rosina

Una Vita

Interessanti colpi di scena caratterizzeranno la puntata di Una Vita di oggi, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. In essa Rosina dovrà fare i conti con il suo senso di colpa causato dall'attrazione per Liberto, il nipote di Susana che le ha fatto letteramente perdere la testa dal giorni in cui è apparso ad Acacias 38. Dopo numerosi tentativi di sfuggire da lui, Rosina per la prima volta cederà al suo istinto e scambierà con lo studente un bacio appassionato. Sarà il primo di una lunga storia d'amore? Non sarà questo l'unico problema che affronterà oggi la famiglia Hidalgo: Pablo, infatti, dopo la caduta a cavallo che ha messo seriamente in pericolo la sua vita, continuerà a non ascoltare i consigli del medico. Gli è stato detto con parole chiare di abbandonare per sempre il suo sogno di diventare fantino, ma il figlio di Guadalupe sarà di parere contrario, pensando di tornare a cavallo nonostante tale avvertimento. Nè la madre nè tanto meno Leonor verranno informate di questo suo desiderio, pensando che Pablo si sia rassegnato a tale destino.

Il ricatto di Teresa a Mauro

Nella puntata di Una Vita di oggi, Cayetana farà ritorno a casa dopo la difficile operazione alla quale è stata sottoposta. Tutti gli abitanti del palazzo la accoglieranno mostrando la loro amicizia ma la dark lady si dimostrerà fredda nei loro confronti: chiederà a Teresa di rifiutare qualsiasi visita e indosserà sempre un velo al volto per coprire le sue ferite. Teresa sarà molto preoccupata per le sorti dell'amica e si sentirà in colpa, ricordando che Cayetana è rimasta sfigurata solo dopo che ha tentato di salvarle la vita. Convinta che la vedova di German sia una brava persona, la maestra deciderà di affrontare Mauro, chiedendogli di accantonare una volta per tutte le sue indagini. Non si tratterà di una semplice richiesta ma di un vero e proprio ricatto ai danni di San Emeterio: se l'ispettore non smetterà di tormentare Cayetana, sarà la stessa Teresa a denunciarlo per avere nascosto nell'appartamento della donna delle prove false per incastrarla. Quale sarà la reazione di Mauro a tali parole?

