X FACTOR 11 / Conferenza stampa, diretta: Alessandro Cattelan annuncia novità

Alessandro Cattelan, elegantissimo, in conferenza stampa si presenta come l’anziano del gruppo. Il conduttore è al suo settimo anno di X Factor ma non è ancora stanco del ruolo che Sky ha deciso di affidargli. Preparato, simpatico, profondo conoscitore della musica, Cattelan è il personaggio giusto per il talent show. Oltre ad X Factor, anche Alessandro Cattelan è cresciuto. “E' il mio settimo anno, ho iniziato a fare questo programma appena trentenne e ora ne ho quasi quaranta. Riparte una nuova cavalcata che ogni anno ti regala emozioni e stimoli nuovi. Ci sono stati dei cambiamenti interni che hanno portato delle novità, non vogliamo sederci su quello che è stato. Le novità sul tavolo dei giurati hanno portato gioia e freschezza". Mara Maionchi, la regina di X Factor, si presenta in tutta la sua simpatia. La discografica ribadisce di voler essere quella di sempre mettendo a disposizione dei cantanti la sua esperienza: “Sarò quella che sono sempre stata. Bisogna sfornare un successo e bisogna lavorare molto". Anche Fedez è apparso molto soddisfatto dei cantanti in squadra (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

E’ tutto pronto per la conferenza stampa di presentazione di X Factor 11. La prima puntata della nuova edizione del talent show di Sky, andrà in onda giovedì 14 settembre, alle 21.10. Al timone di X Factor 11 ci sarà ancora una volta Alessandro Cattelan, mattatore del talent show. A guidare le categorie dei giudici saranno il veterano Fedez, Manuel Agnelli, alla sua seconda esperienza come giudice, Mara Maionchi che torna dopo alcuni anni di assenza e la debuttante Levante. Una giuria che piace tanto a pubblico e che promette grandi sorprese. Fedez si occuperà della categoria Under Uomini, Levante guiderà le Under Donne, Mara Maionchi gestirà la categoria degli Over e Manuel Agnelli si occuperà della categoria Gruppi. Per l’inizio della nuova edizione di X Factor, dunque, è tutto pronto. Il talent potrà essere visto dal pubblico oltre che in diretta su Sky Uno, ogni giovedì alle 21.10, in replica su Tv 8 ogni venerdì. Inoltre, durante la settimane, sempre su Tv 8, canale in chiaro di Sky, verranno trasmesse anche altre repliche.

Manuel Agnelli, dopo la felice esperienza dello scorso anno, è pronto a prendersi la vittoria ad X Factor 11. Il leader degli Afterhours ha accettato di rifarlo perché ha capito di poter fare musica anche in televisione. Se in passato considerava la televisione un mezzo pericoloso, dopo la sua prima esperienza come giudice di X Factor, ha capito di poter esprimere liberamente il proprio pensiero anche in tv. Ai microfoni di Repubblica, infatti, alla vigilia del suo ritorno nel talent show, Agnelli ha dichiarato: “Per me non è importante tanto vincere quanto continuare a portare avanti un discorso identitario sulla qualità della musica, un certo modo di viverla. La gente oggi è completamente destrutturata: ti contestano dicendo 'quanti biglietti hai venduto?', 'quanti stadi hai fatto?'. Bene, io credo sia importante ribadire che c’è una visione della musica che non dipende dai numeri ma dalla necessità espressiva, una cosa che fa parte della vita, non del lavoro”. Manuel Agnelli, inoltre, si è già detto felice dei ragazzi con cui lavorerà: "Sì, ho visto alcuni musicisti che hanno una personalità molto forte. Secondo certi canoni non hanno troppe possibilità ma secondo me non è detto, perché vista la banalità di quello che si ascolta oggi in giro forse vale la pena osare con qualcosa di più libero, anche se più impegnativo. I ragazzi con cui lavorerò scrivono già i loro pezzi, per cui partono con un’altra impostazione".

