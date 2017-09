ANTICIPAZIONI UNA VITA/ Trini incastra Clemente e si riconcilia con Ramon (puntata 14 settembre)

Una Vita

Le buone notizie saranno finalmente all'ordine del giorno nella puntata di Una Vita di oggi, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. In essa Trini vivrà dei momenti di grande tensione, quando rivelerà a Clemente le ragioni che l'hanno spinta ad avvicinarsi a lui. L'uomo sarà furioso con lei e le punterà contro una pistola. Felipe cercherà di intervenire per salvarla ma finirà per trovarsi a sua volta in pericolo, a causa delle cattive intenzioni dell'usuraio. Solo il provvidenziale intervento di Mauro eviterà il peggio: Felipe e Trini verranno salvati dall'ispettore e Heredia verrà arrestato, pronto a pagare per le sue tante colpe. Questa brutta avventura potrà dirsi finalmente conclusa e per Trini arriverà il momento di chiarire le ragioni del suo comportamento a Ramon. Aiutata dai coniugi Alvarez Hermoso che confermeranno la sua versione dei fatti, Trini confermerà al marito di avere cercato in tutti i modi di aiutarlo e finalmente la coppia si riconcilierà.

Mauro non cede ai ricatti, Cayetana pagherà per i suoi crimini?

Mauro si preoccuperà per i ricatti di Teresa, mettendo da parte le sue indagini su Cayetana? Se i telespettatori di Una Vita, pensano che l'ispettore sia così debole si sbagliano di grosso. Le parole dell'ex amante non avranno nessun potere in colui che continuerà senza sosta a pensare ad una strategia per incastrare la dark lady per le sue malefatte. Per questo, dopo essersi confrontato con Humilidad, San Emeterio deciderà di tornare alla carica pensando ad un'altra strategia: chiederà a Emiliana, la vedova del segretario Oliva, di raggiungerlo al commissariato dove le chiederà di aiutarlo. La donna, che nutrirà un forte odio nei confronti della Sotelo Ruz, accetterà. Nel frattempo, Teresa continuerà ad essere ferma nella sua decisione di sostenere l'amica che l'ha salvata da morte certa durante l'incendio. Ma allo stesso tempo continuerà a pensare ai romantici momenti vissuti con Mauro, del quale continuerà ad essere profondamente innamorata.

