Adam Levine e Behati Prinsloo/ Genitori bis? La foto del pancione non lascia spazio a dubbi

Behati Prinsloo, Instagram

Giubilo in tutto il regno e tra gli angeli di Victoria's Secret: Adam Levine e Behati Prinsloo presto accoglieranno il loro secondo figlio. L'annuncio arriva sui social proprio come va di moda oggi e spazza via rumors e pettegolezzi delle ultime ore. Il cantante e la modella di Victoria's Secret saranno di nuovo genitori a pochi mesi di distanza alla loro primagenita. A quanto pare i due hanno deciso di togliersi in fretta questo dente e in attesa di festeggiare il primo compleanno della bella Dusty Rose, la mamma ha annunciato che è già tempo del «secondo round».

UNA FAMIGLIA NUMEROSA PER LA COPPIA?

La piccola della famiglia compirà il suo primo anno il prossimo 21 settembre ma il cantante e la modella aspettano il secondogenito e sono già buon punto della strada. La modell, posando per un selfie in bagno, ha mostrato u pancino arrotondato davanti a uno specchio. La foto lascia intendere che la modella non sia alle prime settimane di gravidanza ma addirittura già al terzo mese non oltre. La prima esperienza è stata magica e la coppia lo ha dichiarato più volte, forse proprio questo ha spinto i due a pensare ad un secondo round così in fretta? I due sono al loro secondo anno di matrimonio ma da sempre hanno parlato di voglia di una famiglia numerosa, come si suol dire "Chi ben comincia e già a metà dell'opera..."

