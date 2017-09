Asia Nuccetelli Vs Selvaggia Roma/ Le due si prendono a colpi di bisturi e di commenti social...

Selvaggia Roma

Non c'è pace per le due starlette romane figlie di reality e programmi tv trash. Di chi parliamo? Ma di Asia Nuccetelli e Selvaggia Roma. Le due sono al momento le più discusse protagoniste sui social e non per le loro doti artistiche ma per via dei ritocchini e del ricordo al bisturi, anche esagerando. Nei giorni scorsi Selvaggia Roma ha confermato i rumors sul ritocchino alle labbra e, non contenta, ha annunciato anche l'intervento al seno che ha fatto proprio all'inizio di questa settimana. Nonostante le polemiche e le stesse parole del suo ex, Francesco Chiofalo, la bella ex corteggiatrice ha pensato bene di far lievitare il suo senod i un paio di misure mettendo a punto il suo fisico già perfetto e muscoloso. La stessa cosa è successa ad Asia Nuccetelli. La figlia di Antonella Mosetti nei giorni scorsi è stata presa di mira, soprattutto per via del ritorno in tv del Grande Fratello Vip, ma perchè?

LA RISPOSTA DI ASIA NUCCETELLI

La bella Asia è molto diversa dalla ragazza che abbiamo conosciuto nella scorsa edizione del reality: zigomi, seno, capelli, naso, tutto sembra essere ormai cambiato, sembra, per mano di un chirurgo estetico e per questo le polemiche non sono mancate. Selvaggia Roma ha chiarito che adesso non ci tiene ad esagerare con la chirurgia estetica come ha fatto Asia Nuccetelli e quest'ultima non si è lasciata sfuggire l'occasione di rispondere alla provocazione. La Nucetelli ha presato Selvaggia di fare un esame di coscienza prima di parlare di persone che non si conoscono giudicando scelte di cui non si sanno le ragioni concludendo con un "Continuate a parlare di me, mi fate un favore" e declassando le parole di Selvaggia a "cazz***io del momento".

