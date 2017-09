BARRY SEAL – UNA STORIA AMERICANA/ Da oggi al cinema il film con Tom Cruise (14 settembre 2017)

Tom Cruise nel film Barry Seal - Una storia americana

IL FILM CON TOM CRUISE

Universal Pictures presenta un film da non perdere, oggi giovedì 14 settembre 2017, se siete amanti dei film autobiografici: parliamo di Barry Seal- Una storia americana, un film che riguarda la vita frenetica e spericolata di un personaggio realmente esistito: il pilota americano Barry Seal. Interpretato da Tom Cruise, è un film thriller diretto da Doug Liman e tra i diversi personaggi secondari troviamo i volti di attori come Dohmnall Gleeson, Lola Kirke e Jesse Plemons. Barry Seal fu un aviatore della Louisiana che si dedicò al crimine, scrivendo una delle pagine della storia poliziesca degli Stati Uniti. Analizziamo la trama nel dettaglio del film che sta per uscire.

LA STORIA DI UNO DEI PIU' GRANDI TRUFFATORI DI TUTTI I TEMPI

Vista dall'esterno, la vita di Barry Seal potrebbe apparire piuttosto lineare: un pilota d'aereo con una famiglia, come tanti altri. Tuttavia, Barry possiede un ingegno ed un intuito degno di ciascun criminale esistente al mondo: infatti, una volta licenziato presso l'azienda aerea per la quale lavorava, Barry Seal viene subito contattato dai servizi segreti americani per degli affari piuttosto loschi. Infatti, Barry Seal si ritroverà a collaborare con diverse personalità influenti nel mondo dello spionaggio, come un certo Pablo Escobar, per trafficare illegalmente armi e droga. Sarà così che inizierà un viaggio all'insegna della fuga da tutto ciò che riguarda la legge e la giustizia, tra mille peripezie ed inganni sempre più astuti. Se nella trama del film il protagonista sembra (molto probabilmente) introvabile, inarrestabile e sfuggente, nella realtà Barry Seal fu arrestato negli anni '80 in Florida e fu istituito un regolare processo.

LE DICHIARAZIONI DA PARTE DEL CAST

Non è la prima volta che Doug Liman e Tom Cruise collaborano insieme come regista ed attore principale: The Edge of Tomorrov è un perfetto esempio. Il regista ha sempre sostenuto di non aver mai approfondito la storia vera di Barry Seal, addirittura di non conoscerla nemmeno; una volta venuto a conoscenza del pilot (proposto dal produttore Gary Spinelli) si è letteralmente innamorato dello spirito innovativo del personaggio.

Tom Cruise, a sua volta, anche per Barry Seal non ha voluto utilizzare alcuna controfigura. Se il film vi incuriosisce (e avete amato altri capolavori come The Bourne Identity e Swingers), non vi resta che correre al cinema oggi, giovedì 14 Settembre per vedere questo film documentario destinato a restare nella storia del cinema!

© Riproduzione Riservata.