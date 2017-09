BEAUTIFUL/ Anticipazioni: C.J. accetta la proposta di Sally, la Specta Fashions rinasce (puntata 14 settembre)

Beautiful

Grande imbarazzo e diversi mugugni susciterà la puntata di Beautiful di oggi pomeriggio, nella quale la notizia della nuova carica di Ridge verrà ufficializzata a tutta la famiglia. Il compito di confermare tale scelta sarà dello stesso Eric, che renderà noto ai propri collaboratori come il figlio maggiore sia stato scelto per diventare Co-Amministratore Delegato al fianco di Steffy. I più increduli saranno Rick e Thomas, delusi per non essere stati neppure presi in considerazione per questo ruolo. E mentre zio e nipote continueranno ad esprimere la propria rabbia per l'ennesima preferenza del patriarca, anche Steffy e Brooke faticheranno a nascondere la propria perplessità. Saranno ovviamente felici per l'opportunità data a Ridge e da lui desiderata da tempo, ma allo stesso tempo non potranno fare a meno di porsi delle domande riguardanti la proposta di Quinn: com'è possibile che proprio lei abbia voluto il figliastro alla guida della Forrester Creations? I due sono da tempo nemici giurati, forse qualcosa tra loro è cambiato?

C.J. concede una possibilità alla cugina Sally Jr

Nella puntata di Beautiful in cui la carica di Co-Amministratore Delegato di Ridge verrà ufficializzata, una nuova indimenticabile casa di moda potrebbe rinascere. Dopo la telefonata intercorsa con la prozia, Sally Jr deciderà di confrontarsi con C.J. chiedendogli in affitto i locali in cui un tempo sorgeva la Spectra Fashions. Si tratta di un luogo ormai fatiscente, ma che potrà essere riportato agli antichi fasti proprio grazie alla bella aspirante stilista e alla sua famiglia. La rossa potrà infatti contare sull'aiuto di nonna Shirley, la sorella di Sally Senior che la inciterà a non tirarsi indietro davanti alle prime avversità. La proposta fatta dalla cugina verrà accolta da C.J. che le affitterà l'edificio di famiglia, offrendole l'opportunità di rifondare la Spectra Fashions. Sally potrà quindi vedere realizzato il suo sogno anche se per raggiungerlo avrà bisogno di una squadra all'altezza della situazione, sia in ufficio che in sartoria. Dovremo quindi prepararci ad assistere all'entrata in scena di nuovi interessanti, e a tratti divertenti, personaggi.

© Riproduzione Riservata.