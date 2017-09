BELEN RODRIGUEZ/ Video, la modella sponsorizza Jeremias e Cecilia, vero esempio di famiglia

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez, continua a tenersi informata sulle sorti dei fratelli Jeremias e Cecilia, entrati ufficialmente nella casa del Grande Fratello Vip lo scorso lunedì 11 settembre. I due parenti formano una squadra unica e hanno chiaramente espresso le ragioni per le quali hanno accettato questa nuova avventura televisiva. Lo stesso Jeremias ha risposto alle domande di Alfonso Signorini precisando che 'mi avete chiamato voi'. La coppia fin da subito si è messa in mostra, tanto che proprio loro sono stati i primi a fare la doccia nella casa ovviamente in costume, e tra le tante persone interessate alle loro sorti non può essere dimenticata la loro più illustre sorella. Lei stessa qualche ora fa ha pubblicato su Instagram Stories un video nel quale Jeremias e Cecilia parlano tra loro e si abbracciano. Tale immagine è stata commentata dalla stessa Belen con "Io vi amo!!! Questa per noi è la famiglia!!!! Buona notte piccoli miei!" (clicca qui per vedere il video in questione).

Belen segue le gesta dei fratelli al GF Vip

Anche Belen Rodriguez sarà presto ospite del Grande Fratello Vip per sostenere i suoi fratelli, come accade per altri familiari? La risposta non trova ancora conferma, anche se da giorni diverse pagine web considerano tale possibilità più che concreta, soprattutto considerando che sarebbe questa l'occasione ideale per pubblicizzare anche l'altro programma di Canale 5 Tu sì que vales, condotto sempre dalla showgirl argentina al fianco di Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. La sua partecipazione sarebbe il fiore all'occhiello per questa edizione, già vincente dal punto di vista degli ascolti e dei dati Auditel, e potrebbe risollevare le sorti dei suoi fratelli spesso al centro delle critiche del pubblico da casa. Entrambi infatti non sono considerati delle vere celebrità e in passato sono stati i primi a rifiutare la televisione, come accaduto per lo stesso Jeremias a Uomini e donne. Sarà il Grande Fratello a portare lui e la sorella Cecilia al vero successo?

© Riproduzione Riservata.