BLOOD DIAMOND - DIAMANTI DI SANGUE/ Su Iris il film con Leonardo Di Caprio (oggi, 14 settembre 2017)

il film d'azione in prima serata su Iris

LEONARDO DI CAPRIO NEL CAST CON DJIMON HOUNSOU

Blood diamond - Diamanti di sangue, il film in onda su Iris oggi, giovedì 14 settembre 2017 alle ore 20.55. Una pellicola d'azione con il titolo in lingua originale Blood Diamond. Il film è di genere azione ed è stato diretto da Edward Zwick nel 2006. La pellicola, annovera tra i suoi protagonisti attori del calibro di Leonardo Di Caprio e Djimon Hounsou. Il resto del cast è poi formato da Jennifer Connelly, Kagiso Kuypers, Arnold Vosloo e David Harewood. Leonardo Di Caprio è noto al grande pubblico internazionale per le sue straordinarie interpretazione in pellicole colossal come Titanic e The Wolf of Wall Street. Djimon Hounsou, attore di origine beninese, è stato protagonista di film come The Vatican Tapes, Elephant White, Beauty Shop e Tomb Raider-La culla della vita. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM

Il film è ambientato in Sierra Leone, nel 1999. Danny è un astuto trafficante di diamanti, nonché spregevole guerriero mercenario ed ex combattente dell'esercito del Sud Africa. L'uomo si trova in Sierra Leone per portare a termine un'operazione commerciale molto delicata, che gli permetterà di contrabbandare diamanti.. Nel frattempo, la popolazione del villaggio natale di Solomon, un pescatore del posto, è stata attaccata dall'esercito africano. L'uomo viene strappato a forza dai suoi familiari e trasportare all'interno di un mezzo di fortuna che lo porterà all'interno di una raffinerai diamantifera. Qui Solomon verrà assoldata dal RUF. Poco prima che il governo della Sierra Leone possa irrompere nel campo, Solomon riesce a nascondere agilmente un prezioso diamante color rosa dal valore inestimabile. Danny, il mercenario ribelle, viene anch'egli deportato nello stesso campo in cui si trova Solomon. Un altro membro del campo, comunica a Danny di aver avvistato il pescatore africano mentre era intento a nascondere il diamante rosa. Poco tempo dopo, sia Solomon che Danny tornano in libertà. Danny cerca in tutti i modi di convincere Solomon a farsi indicare il punto esatto in cui ha nascosto il diamante, promettendo al pescatore di aiutarlo a ritrovare i suoi familiari. Anche la RUF è alla ricerca del diamante e, scoperta la verità, l'organizzazione prende in ostaggio il figlio di Solomon. I due, che piano piano diventano grandi amici, attraversano la Sierra Leone in lungo ed in largo, pur di riuscire a trarre in salvo il piccolo Don, entrato a far parte della RUf come bimbo soldato. Grazie anche all'appoggio della reporter americana Maddy, Solomon riesce ad abbracciare suo figlio, salvando il piccolo dalle angherie della RUF.

