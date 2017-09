CODICE FANTASMA/ Su Rai 2 il film con John Cusack e Malin Akerman (oggi, 14 settembre 2017)

il film thriller in seconda serata su Rai 2

KASPER BARFOED ALLA REGIA

Codice fantasma, il film in onda su Rai 2 oggi, giovedì 14 settembre 2017 alle ore 23.20. Una pellicola del 2013 che è stata diretta da Kasper Barfoed. Il ruolo da protagonista è stato invece affidato a John Cusack, che nel thriller conosceremo nei panni di Emerson Kent mentre al suo fianco ci sarà l'attrice Malin Akerman nei panni di Katherine. Si segnalno inoltre altri nomi importanti della cinematografia internazionale, come Liam Cunningham, Bryan Dick, Richard Brake, Finbar Lynch, Hannah Murray e Lucy Griffiths. Da sottolineare inoltre che le riprese del film sono state effettuate interamente in Inghilterra. Una delle curiosità del film Codice Fantasma riguarda proprio il protagonista John Cusack. Sembra infatti che la scelta iniziale del regista fosse diretta ad Ethan Hawke per il ruolo dell'agente federale, ma che l'attore in un secondo momento abbia deciso di non far parte del progetto. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM

La storia seguie le vicende di Emerson Kent, un agente della CIA incaricato di uccidere il titolare di un bar. Prima che la vittima esali l'ultimo respiro, rivela di essere in realtà un ex agente federale. Un testimone assisterà inoltre all'evento, lasciando dietro di sé il portafogli. In base a questo, Kent seguirà la presunta minaccia fino a casa e lo eliminerà, preferendo tuttavia risparmiare la vita a Rachel, la figlia dell'ex agente. Dovrà fare tuttavia i conti con il suo capo, Michal Gray, che pur di ucciderla non esiterà a tramortire Kent. In seguito a questo episodio, il protagonista verrà trasferitp in Inghilterra con una mansione minore e stringerà un'amicizia con Katherine, la conduttrice di una stazione televisiva. I due verranno inoltre presi di mira da un misterioso assassino, ma visto che la sua copertura è ormai saltata, Kent si trova costretto ad uccidere Katherine. Memore di quanto avvenuto con Rachel e divorato dai sensi di colpa, l'agente federale deciderà alla fine di andare contro agli ordini dei superiori e lasciare che Katherine sopravviva. Anzi, chiederà alla donna di aiutarlo nella difficile impresa di recuperare dei codici non autorizzati inviati dall'emittente, che permetteranno loro di risalire ai dossier di altrettanti funzionari governativi, fra cui il capo di Kent. I due si lanceranno quindi in una missione pericolosa nel tentativo di fermare i killer dell'Intelligence.

