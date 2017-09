Cherry Season/ Anticipazioni puntata 14 settembre: Olcay si trasforma in Cupido, l'amore rinasce?

Cherry Season

Meno uno al termine di Cherry Season, la soap turca che domani saluterà definitivamente i suoi telespettatori dopo due stagioni estive nelle quali è stata protagonista della programmazione pomeridiana di Canale 5. Alla vigilia dell'epilogo tutto sembrerà andare a rotoli tra i protagonisti, in quando nessuno andrà d'accordo: la crisi proseguirà in primis tra Oyku e Ayaz, a causa dei tanti litigi degli ultimi giorni. Per questo l'aspirante stilista ha deciso di non verificare il risultato del test di gravidanza, in attesa di scoprire se la sua storia d'amore con il marito riuscirà a superare questo momento difficile. A peggiorare le cose arriveranno nuovi litigi proprio nella puntata di questo pomeriggio, causati dai dubbi di entrambi sul ruolo di genitori: Ayaz penserà che Oyku non sarà una brava madre e lo stesso farà Oyku rivolgendosi al marito. La situazione sembrerà sfuggire di mano alla coppia ancora una volta...

Tutti in crisi, l'amore rinasce grazie ad Olcay

Oyku e Ayaz non saranno i soli a litigare pesantemente nel corso della puntata di Cherry Season di oggi pomeriggio. A causa del te di Sibel, la tensione sarà alle stelle anche tra gli altri amici dei due protagonisti: Burcu sarà gelosa del video girato da Emre e della sua nuova collega. Anche Sibel non riuscirà a sopportare di vedere il marito al fianco di Ivanka, mentre tra Seyma e Mete ci saranno ancora forti motivi di attrito a causa della presenza scomoda di Naz. E che dire delle coppie più mature? Il lieto fine sarà ancora un miraggio per Onem e Mehmet, alle prese con forti litigi a causa della gelosia di lei, e anche tra Bulent e Meral: il padre di Burcu solleciterà per l'ennesima volta la risposta alla sua proposta di matrimonio che, a differenza di quanto da lui desiderato, non gli verrà data. In questo turbinio di emozioni, salirà in cattedra Olcay che si trasformerà in Cupido cercando di mettere pace tra tutti gli amici. Raggiungerà l'obiettivo prefissato?

