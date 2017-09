DUE SETTIMANE PER INNAMORARSI/ Su Rete 4 il film con Sandra Bullock (oggi, 14 settembre 2017)

la commedia romantica in prima serata su Rete 4

SANDRA BULLOCK E HUGH GRUNT NEL CAST

Due settimane per innamorarsi, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 14 settembre 2017 alle ore 21.15. Una bella commedia a sfondo romantica diretta da Marc Lawrence e prodotta nel lontano 2002 negli Stati Uniti d'America. La pellicola è già stata programmata diverse volte sui palinsesti televisivi italiani, riscuotendo sempre un buon successo tra gli amanti del genere. Buono il cast di attori, tra di essi si evidenziano Sandra Bullock e Hugh Grant, professionisti che già nel passato avevano lavorato assieme in altri lavori cinematografici, raggiungendo per questo un'ottima intesa professionale. Meritano un plauso le musiche della pellicola, esse prodotte da John Powell hanno conquistato numerosi riconoscimenti all'interno delle Kermesse cinematografiche dell'anno di uscita. Da sottolineare il produttore, figura ricoperta dall'attrice protagonista tramite la sua casa di produzione. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM

La pellicola si espleta attorno alla vita di George Wade, un imprenditore della grande mela che è anche un incallito don Giovanni. Le conquiste di George sono di solito le avvocatesse dell'azienda che gestisce insieme al fratello, George infatti, di solito ingaggia bellissime legali ma poco talentuose, inizialmente le circuisce per conquistarle, poi regolarmente le licenzia allorquando combinano qualche guaio legale. Alla ricerca di un nuovo avvocato l'imprenditore riceve l'out out dal fratello preoccupato di un grande progetto speculativo a Coney Island, progetto che per essere gestito abbisogna di un avvocato competente. La scelta ricade per questo motivo su Lucy Kelson, quest'ultima presentatasi per impedire il progetto, viene invece incorporata nei quadri dell'azienda di George, anche in virtù della sua grande preparazione. I due iniziano a stringere un sodalizio abbastanza importante, con la donna che di fatto viene consultata su tutto dall'uomo, lo stress accumulato unito all'invadenza di George portano però Lucy a licenziarsi, e a rassegnare le dimissioni l'incarico faticosamente conquistato. L'uomo nonostante tenti di riconquistarla le offre di rimanere altre due settimane, ma nel frattempo assume un'altro legale che lo aiuta nel suo importante progetto edile. Tutto cambia improvvisamente quando Lucy si rende conto che George non vuole ottemperare alla promessa di salvare un centro a cui la donna teneva particolarmente, questa è la pietra che porta la bella avvocatessa a lasciare per sempre l'azienda dell'uomo. Ma come spesso accade anche nella vita reale George si rende conto di aver sbagliato, si decide perciò di seguire i consigli della donna che scopre di amare, decisione che lo estromette dall'azienda di famiglia, ma che gli fa però riconquistare l'amore della donna con cui nel futuro dividerà la sua esistenza.

