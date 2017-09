Ernesto Russo e Laura Laureti stanno insieme / Uomini e Donne, i due ex del Trono Over si sono innamorati!

Ernesto Russo e Laura Laureti

Un nuovo amore è nato tra i protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne: Ernesto Russo e Laura Laureti stanno insieme. Li abbiamo conosciuti nel corso delle precedenti edizioni del programma eppure qui i due non hanno mai parlato di una possibile conoscenza. Le cose sono cambiate negli ultimi mesi, dopo un terribile periodo vissuto dall'ex dama. È proprio durante questo tempo che la vicinanza di Ernesto ha portato alla nascita di questo amore. Lo racconta proprio Laura al portale IsaeChia: "[...] nel periodo doloroso che ho dovuto affrontare, ho avuto il bisogno di sentire un’unica persona: Ernesto Russo. Solo lui, nonostante fosse lontano diversi chilometri da me, mi faceva sentire protetta già solo con le sue parole". Laura racconta che inizialmente è nata una bellissima amicizia telefonica, visto anche che Ernesto era fidanzato con un'altra dama del trono Over, Laura Cola; dopo la rottura tra i due le cose sono però cambiate.

È AMORE TRA DUE EX DEL TRONO OVER

"Non nascondo che in cuor mio speravo mi chiedesse di vederci - racconta la Laureti - Col passare dei mesi, poi, a marzo mi ha riscritto, credo perché avrebbe voluto vedermi, ma io stavo uscendo con una persona e non ci siamo più sentiti fino ad agosto, quando sono stata io a contattarlo, scoprendo che entrambi avevamo un fortissimo desiderio di incontrarci". Finalmente arriva il momento dell'incontro e, inaspettatamente, scoppia subito la passione: "Sono arrivata in stazione, ci siamo abbracciati non so per quanto tempo, Ernesto mi ha guardata e mi ha detto: “Perché mi hai lasciato solo tutto questo tempo? Dove sei stata fino ad oggi?”. In un attimo mi è esploso il cuore e tutto quello che lo racchiudeva e lo teneva imprigionato". Oggi le cose procedono per il meglio, Ernesto ha anche presentato a Laura la sua famiglia e, nonostante la distanza che li divide, tutto va avanti a gonfie vele.

