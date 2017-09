FEDEZ/ Presto papà: Chiara Ferragni è incinta (X-Factor 2017)

Fedez giudice di X Factor 2017

LA FERRAGNI AL TERZO MESE DI GRAVIDANZA

Tra i componenti della giuria di X-Factor 2017 figura anche il nome del celebre rapper milanese Fedez che in queste settimane è protagonista assoluto, assieme alla propria compagna Chiara Ferragni, del mondo del gossip. Una centralità nei confronti dell’opinione pubblica dovuta anche alla grande predisposizione che hanno sia Fedez che la stessa Chiara Ferragni nel condividere la loro quotidianità con i propri fan attraverso i canali social. Nello specifico i due artisti accumunati da un rapporto che appare quanto mai solido e felice, sono apparsi su tutte le riviste non solo per il possibile matrimonio ma anche per un lietissimo evento che potrebbe rendere le loro esistenze ancora più felici. Infatti, sembra che Fedez diventerà presto papà. Infatti, la famosa fashion blogger è al terzo mese di gravidanza.

SESTO DISCO DI PLATINO PER ‘SENZA PAGARE’

Questo è effettivamente un momento particolarmente felice per il rapper milanese Fedez sia per quanto concerne la sfera sentimentale che quella professionale. Infatti, se da un lato si intravedono all’orizzonte un matrimonio con Chiara Ferragni ed un figlio che potrebbe nascere nel mese di aprile, dall’altro continuano a piovere successi su successi per i pezzi che Fedez ha proposto negli ultimi mesi al fianco di J-Ax. Infatti, è di queste ore la notizia del sesto disco di platino per il singolo Senza pagare, estratto dall’album Comunisti col Rolex ed il cui video è ormai prossimo ai 45 milioni di visualizzazioni su Youtube. Per festeggiare questo nuovo riconoscimento Fedez ha prima pubblicato un post sui social annunciando: “Al sesto platino piuttosto che rasarmi a zero posso farmi i capelli di platino” per poi correggere il tiro lanciando un sondaggio su Twitter: “Al sesto Platino di Senza Pagare di che colore mi faccio i capelli?”. Tra le opzioni i colori Platino, Azzuro e Rosa.

