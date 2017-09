Frank Vincent è morto/ Il boss Phil Leotardo dei Soprano si è spento a 78 anni

Frank Vincent, Sopranos

Il mondo del cinema e della tv sono nuovamente a lutto ma, questa volta, per la morte di Frank Vincent. L'attore noto soprattutto per il suo ruolo di boss mafioso, Phil Leotardo, ne I Soprano, si è spento all'età di 78 anni. I fan della serie lo hanno amato con tutte le sue cotraddizioni e il suo fare ma sicuramente, anche gli amanti del cinema lo hanno conosciuto soprattutto nella filmografia di Martin Scorsese. L'attore ha preso parte a grandi capolavori soprattutto negli anni a cavallo tra gli '80 e '90 a cominciare con Toro Scatenato e finendo a Quei Bravi Ragazzi e Casinò.

UN BOSS CREDIBILE E MAI BANALE

Frank Vincent, figlio di immigrati italiani ovvero Nicolò Gattuso e Francesca di Peri, era soprattutto il Boss Leotardo de I Soprano e i fan non riescono a mandare giù questa morte improvvisa. L'attore non era molto in là con gli anni, almeno non secondo gli standard di oggi, ma, a quanto pare, si è spento per via di alcune complicazioni dopo un intervento al cuore. Frank Vincent si è spento all'età di 78 anni e in queste ore, sui social, si stanno moltiplicando i messaggi di cordoglio al grido di #frankvincent tra fan e addetti ai lavori che hanno trovato la sua interpretazione di boss mafioso sempre credibile e mai banale.

